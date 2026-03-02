INFRAȚIONAL Oșan arestat pentru furt calificat după ce a spart un vehicul în curtea unei firme din Orașu Nou

Prejudiciu de aproximativ 5.000 de lei recuperat integral de polițiști. Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Negrești Oaș au identificat și reținut un bărbat de 29 de ani, din orașul Livada, bănuit de comiterea infracțiunii de furt calificat, în urma unui incident petrecut în localitatea Orașu Nou.

Vehicul forțat, bunuri sustrase

Din cercetările efectuate a reieșit că, în data de 23 februarie a.c., în jurul orei 19:30, bărbatul ar fi forțat ușa unui vehicul aflat în curtea unei societăți comerciale din Orașu Nou. Din interior, acesta ar fi sustras un generator electric, un pistol pneumatic și alte bunuri, valoarea totală a prejudiciului fiind estimată la aproximativ 5.000 de lei.

În urma activităților investigativ-operative, polițiștii au reușit recuperarea bunurilor sustrase.

Măsura reținerii pentru 24 de ore

Față de bărbat a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Pe parcursul întregului proces penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.