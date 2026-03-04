ÎNGRIJORARE. Șomajul urcă la 4,96% în județul Satu Mare la început de an

Peste 6.300 de persoane în evidențele AJOFM, majoritatea din mediul rural și cu nivel scăzut de instruire

Rata șomajului înregistrat în evidențele Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare a ajuns la 4,96% la sfârșitul lunii ianuarie 2026, în creștere cu 0,12 puncte procentuale față de luna decembrie 2025. Datele oficiale indică un total de 6.378 de persoane aflate în evidențele instituției, ceea ce confirmă o ușoară tendință de creștere a numărului de șomeri la nivel județean.

Peste 5.400 de șomeri neindemnizați

Din totalul celor 6.378 de șomeri înregistrați:

967 persoane beneficiază de indemnizație de șomaj;

5.411 persoane sunt șomeri neindemnizați.

Proporția ridicată a persoanelor fără indemnizație evidențiază vulnerabilitatea unei părți consistente a populației active, aflată în afara unui sprijin financiar direct.

Ruralul concentrează cei mai mulți șomeri

Discrepanțele dintre mediul urban și cel rural rămân semnificative:

1.372 șomeri provin din mediul urban;

5.006 șomeri provin din mediul rural.

Astfel, aproape patru din cinci persoane fără loc de muncă provin din mediul rural, ceea ce subliniază nevoia unor politici active de ocupare adaptate specificului acestor comunități.

Categoria 40–49 de ani, cea mai afectată

Distribuția pe grupe de vârstă arată că segmentul cel mai afectat este cel al persoanelor cu vârste între 40 și 49 de ani, unde sunt înregistrate 1.626 persoane.

Structura completă pe vârste este următoarea:

Sub 25 ani – 841

25–29 ani – 479

30–39 ani – 1.334

40–49 ani – 1.626

50–55 ani – 1.044

Peste 55 ani – 1.054

La polul opus se află categoria 25–29 de ani, cu 479 de persoane înregistrate, cel mai scăzut nivel dintre grupele analizate.

Nivelul de educație – factor determinant

Structura șomajului în funcție de nivelul de instruire relevă un dezechilibru major:

54,20% dintre șomeri nu au studii sau au doar nivel primar;

31,34% au nivel gimnazial;

6,51% au absolvit învățământ profesional;

5,86% au studii liceale;

1,29% au studii superioare;

0,70% au învățământ postliceal.

Datele arată clar că lipsa calificării sau nivelul scăzut de educație reprezintă principalul obstacol în integrarea pe piața muncii.

Gradul de ocupabilitate: peste 4.900 de persoane greu sau foarte greu ocupabile

În urma activității de profilare realizate de AJOFM, structura șomerilor în funcție de ocupabilitate este următoarea:

1.437 persoane – foarte greu ocupabile;

3.536 persoane – greu ocupabile;

1.383 persoane – mediu ocupabile;

22 persoane – ușor ocupabile.

Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează pe baza activității de profilare a persoanelor înregistrate în evidențele instituției și reflectă șansele reale de integrare rapidă pe piața muncii.

O radiografie a vulnerabilităților locale

Datele aferente lunii ianuarie 2026 conturează o imagine clară: șomajul din județ este concentrat în mediul rural, afectează în special persoanele de vârstă activă medie și este strâns legat de nivelul scăzut de educație.

În acest context, politicile de formare profesională, reconversie și stimulare a angajatorilor devin esențiale pentru reducerea diferențelor și creșterea gradului de ocupare în județul Satu Mare.