Instituția Prefectului Județul Satu Mare continuă consultările cu unitățile administrativ-teritoriale

În contextul aplicării prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 7/2026 privind noile normative de personal, Instituția Prefectului continuă până joi, 12.03.2026 consultările cu unitățile administrativ-teritoriale din județul Satu Mare.

La întâlnirile de lucru desfășurate astăzi au participat prefectulsubprefectulși secretarul general Cosmin Dorle precum și membrii grupului de analiză nominalizat de prefect, alături de reprezentanți ai autorităților locale, respectiv ai Primăriei Comunei Valea Vinului, Primăriei Comunei Moftin, Primăriei Comunei Cehal, Primăriei Comunei Halmeu, Primăriei Comunei Crucișor, Primăriei Comunei Căpleni, Primăriei Comunei Orașu-Nou, Primăriei Comunei Turț, Primăriei Comunei Dorolț, Primăriei Comunei Bogdand și Primăriei Comunei Beltiug.

Demersul are ca obiectiv asigurarea unei aplicări unitare, riguroase și în termen a noilor dispoziții legale.

Vineri, 13.03.2026, Instituția Prefectului Județul Satu Mare va transmite către toate unitățile administrativ-teritoriale noile normative de posturi. În termen de 30 zile, autoritățile deliberative (Consiliul Județean Satu Mare și consiliile locale) vor adopta structurile organizatorice ale aparatelor de lucru (organigramele) în acord cu prevederile OUG 7/2026.