INTERVENȚII Două incendii de vegetație uscată în județul Satu Mare. Pompierii fac apel la responsabilitate

Intervenții ale pompierilor la Stâna și Negrești-Oaș. Autoritățile avertizează asupra pericolelor și sancțiunilor pentru arderea vegetației

Pompierii militari din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare au intervenit marți, 10 martie, pentru stingerea a două incendii de vegetație uscată izbucnite în județul Satu Mare.

Intervenții la Stâna și Negrești-Oaș

Primul incendiu a fost semnalat în localitatea Stâna, unde pentru gestionarea situației de urgență a fost mobilizată o autospecială de stingere cu cinci cadre militare ale Detașamentului de Pompieri Satu Mare.

La scurt timp, un al doilea incendiu de vegetație uscată a fost raportat în Negrești-Oaș, unde a intervenit o autospecială de stingere încadrată cu patru pompieri militari.

Echipajele operative au acționat pentru localizarea și lichidarea focarelor, astfel încât flăcările să nu se extindă către gospodării, terenuri agricole sau fond forestier.

Pompierii cer cetățenilor să nu folosească focul pentru curățarea terenurilor

Reprezentanții ISU reamintesc cetățenilor că utilizarea focului deschis pentru igienizarea terenurilor este extrem de periculoasă și, în multe cazuri, stă la baza incendiilor de vegetație uscată.

În fiecare an, odată cu venirea primăverii, la nivelul județului Satu Mare sunt înregistrate numeroase astfel de incendii, majoritatea provocate de acțiuni intenționate sau de neglijența umană.

Exemple recente și intervenții dificile

Un exemplu relevant este perioada 7–9 martie 2025, când pompierii au intervenit la 15 incendii de vegetație uscată în mai multe zone ale județului. Intervențiile au fost dificile din cauza terenului accidentat și a riscului ridicat de propagare către păduri, gospodării sau alte obiective.

Peste 100 de pompieri militari și voluntari au fost mobilizați pentru limitarea efectelor acestor incendii.

Riscurile incendiilor de vegetație

Arderea vegetației uscate produce numeroase efecte negative. Incendiile pot pune în pericol viața oamenilor și locuințele, se pot extinde rapid către terenuri agricole, pășuni sau păduri și pot provoca pagube importante.

De asemenea, arderile distrug biodiversitatea, afectează fauna și flora și contribuie la poluarea aerului prin degajarea de fum și particule nocive. În unele situații, fumul dens poate reduce vizibilitatea pe drumurile publice și poate pune în pericol siguranța rutieră.

În același timp, astfel de intervenții mobilizează resurse importante ale serviciilor de urgență – echipaje de pompieri, autospeciale și voluntari – care ar putea fi necesare în alte situații critice.

Amenzi pentru cei care incendiază vegetația

Legislația din România interzice arderea vegetației uscate, a miriștilor sau a resturilor vegetale. Cei care nu respectă aceste prevederi pot primi sancțiuni severe.

Persoanele fizice riscă amenzi cuprinse între 7.500 și 15.000 de lei, iar persoanele juridice pot primi sancțiuni între 50.000 și 100.000 de lei.

În anumite situații, dacă sunt produse pagube semnificative, fapta poate constitui infracțiune. De asemenea, fermierii care incendiază terenurile pot pierde subvențiile acordate prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

Acțiuni de prevenire

Pentru reducerea numărului de incendii de vegetație, pompierii sătmăreni desfășoară constant acțiuni de informare și prevenire în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, Garda Națională de Mediu, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și autoritățile administrației publice locale.

În cadrul acestor activități sunt distribuite materiale informative și sunt organizate întâlniri cu fermieri, autorități locale și cetățeni, pentru conștientizarea riscurilor și a obligațiilor legale privind interzicerea arderilor de vegetație uscată.

Apel către cetățeni

Autoritățile fac apel la responsabilitatea cetățenilor să renunțe la practica arderii vegetației și să utilizeze metode alternative pentru igienizarea terenurilor. Respectarea legii și adoptarea unui comportament responsabil pot preveni producerea unor tragedii și pot proteja vieți, bunuri și mediul înconjurător.