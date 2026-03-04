ISU Satu Mare – Activități dedicate Săptămânii Protecției Civile

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare a continuat, în această perioadă, seria activităților dedicate Săptămânii Protecției Civile, prin acțiuni de informare, instruire și exerciții practice desfășurate în mai multe unități de învățământ din județ.

Pe parcursul acestei săptămâni, specialiștii ISU Satu Mare au fost prezenți la:

* Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” din Negrești-Oaș

* Liceul Teoretic Carei

* Palatul Copiilor Satu Mare

În cadrul întâlnirilor, elevii și cadrele didactice au participat la sesiuni interactive privind comportamentul corect în situații de urgență, modalitățile de prevenire a incendiilor, acordarea primului ajutor și măsurile ce trebuie adoptate în cazul producerii unor evenimente cu potențial de risc.

Exerciții practice de evacuare și adăpostire

Astăzi, activitățile au inclus două exerciții practice de evacuare și adăpostire în cazul producerii unui atac aerian, desfășurate:

* la un operator economic din județ;

* la Sala „Ecaterina Both”, împreună cu elevii Liceului cu Program Sportiv Satu Mare.

Scopul acestor exerciții a fost verificarea modului de reacție al participanților, familiarizarea acestora cu semnalele de alarmare și consolidarea deprinderilor necesare pentru protecția individuală și colectivă în situații limită.

Prin astfel de demersuri, ISU Satu Mare urmărește creșterea gradului de conștientizare și pregătire a populației, în special a tinerilor, în fața riscurilor la care pot fi expuși. Educația preventivă rămâne un pilon esențial al activității instituției, iar colaborarea cu unitățile de învățământ și operatorii economici reprezintă un pas important în formarea unei comunități mai sigure și mai responsabile.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare va continua și în perioada următoare activitățile de informare și instruire, reafirmându-și angajamentul pentru protejarea vieții și bunurilor cetățenilor.