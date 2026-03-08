La mulți ani tuturor doamnelor, de 8 Martie, din partea Gazetei de Nord Vest și Nord Vest TV

Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, echipa Gazeta de Nord Vest și Nord Vest TV transmite cele mai sincere urări de sănătate, bucurie și împliniri tuturor doamnelor și domnișoarelor.

În această zi specială, gândurile noastre se îndreaptă în primul rând către colegele noastre, care prin profesionalism, dedicare și implicare contribuie zi de zi la activitatea redacției. Fără munca și energia lor, activitatea noastră nu ar fi aceeași.

Totodată, dorim să transmitem un sincer „La mulți ani!” tuturor doamnelor și domnișoarelor care ne urmăresc și ne sunt alături, fie prin intermediul ziarului, fie prin emisiunile și materialele difuzate la Nord Vest TV.

Vă dorim o primăvară frumoasă, plină de sănătate, respect și multe bucurii alături de cei dragi.

La mulți ani!