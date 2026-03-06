MAFESZT ediția a 7-a – Satu Mare, 28 februarie – 9 martie



𝐬𝐚̂𝐦𝐛𝐚̆𝐭𝐚̆, 𝟐𝟖 𝐟𝐞𝐛𝐫𝐮𝐚𝐫𝐢𝐞18.00𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚 𝐓𝐨́𝐭 de Örkény István (r. Horváth Hunor) – Teatrul de Nord Satu Mare, spectacolul Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara, 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑜𝑙 𝑗𝑢𝑐𝑎𝑡 𝑖̂𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎 𝑚𝑎𝑔ℎ𝑖𝑎𝑟𝑎̆ 𝑐𝑢 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑖̂𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎 𝑟𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑎̆





𝐝𝐮𝐦𝐢𝐧𝐢𝐜𝐚̆, 𝟏 𝐦𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞17.00𝐊𝐨𝐡𝐥𝐡𝐚𝐚𝐬 după Heinrich von Kleist (r. Bélai Marcel) – sala studio Ács Alajos, spectacolul Trupei Harag György a Teatrului de Nord Satu Mare, 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑜𝑙 𝑗𝑢𝑐𝑎𝑡 𝑖̂𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎 𝑚𝑎𝑔ℎ𝑖𝑎𝑟𝑎̆ 𝑐𝑢 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑖̂𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎 𝑟𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑎̆19.30𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐞𝐚 𝐜𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐭𝐫𝐞𝐢 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨𝐜𝐚𝐥𝐞 de Carlo Gozzi (r. Ovidiu Caița) – Teatrul de Nord Satu Mare, spectacolul Trupei Mihai Raicu a Teatrului de Nord Satu Mare, 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑜𝑙 𝑗𝑢𝑐𝑎𝑡 𝑖̂𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎 𝑟𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑎̆ 𝑐𝑢 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑖̂𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎 𝑚𝑎𝑔ℎ𝑖𝑎𝑟𝑎̆





𝐥𝐮𝐧𝐢, 𝟐 𝐦𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞17.00𝐫𝐞𝐧𝐭-𝐚-𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲.𝐒𝐑𝐋 de Andreea Tănase (r. Diana Dragoș) – sala studio Ács Alajos, spectacolul Trupei Mihai Raicu a Teatrului de Nord Satu Mare, 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑜𝑙 𝑗𝑢𝑐𝑎𝑡 𝑖̂𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎 𝑟𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑎̆19.30𝐇𝐚𝐩𝐩𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐇𝐮𝐧𝐭𝐞𝐫𝐬 după Füst Milán și Darren Aronofsky (r. Györfi Csaba) – Teatrul de Nord Satu Mare, spectacolul Ansamblului Nagyvárad a Teatrului Szigligeti, Oradea







𝐦𝐚𝐫𝐭̦𝐢, 𝟑 𝐦𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞11.00𝐋𝐚𝐧𝐬𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐞: 𝐃𝐫𝐚́𝐦𝐚́𝐳𝐚𝐭 – cu Nagy Pál și Czvikker Katalin – bufetul teatrului17.00𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐮𝐥 𝐟𝐞𝐫𝐢𝐜𝐢𝐫𝐢𝐢 de Alexandru Popa (r. Tóth Árpád) – Casa de Cultură a Sindicatelor, spectacol cu publicul pe scenă al Teatrului Udvartér Színház, Târgu Secuiesc, 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑜𝑙 𝑗𝑢𝑐𝑎𝑡 𝑖̂𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎 𝑚𝑎𝑔ℎ𝑖𝑎𝑟𝑎̆ 𝑐𝑢 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑖̂𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎 𝑟𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑎̆19.30𝐑𝐢𝐧𝐨𝐜𝐞𝐫𝐢𝐢 de Eugène Ionesco (r. Bocsárdi László) – Teatrul de Nord Satu Mare, spectacol cu publicul pe scenă al Teatrului Figura Stúdió Színház din Gheorgheni în colaborare cu Teatrul Tamási Áron din Sfântu Gheorghe, 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑜𝑙 𝑗𝑢𝑐𝑎𝑡 𝑖̂𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎 𝑚𝑎𝑔ℎ𝑖𝑎𝑟𝑎̆ 𝑐𝑢 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑖̂𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎 𝑟𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑎̆





𝐦𝐢𝐞𝐫𝐜𝐮𝐫𝐢, 𝟒 𝐦𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞19.00𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 de Radu Afrim (r. Radu Afrim) – Teatrul de Nord Satu Mare, spectacolul Teatrului Tamási Áron, Sfântu Gheorghe, 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑜𝑙 𝑗𝑢𝑐𝑎𝑡 𝑖̂𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎 𝑚𝑎𝑔ℎ𝑖𝑎𝑟𝑎̆ 𝑐𝑢 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑖̂𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎 𝑟𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑎̆23.00𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐮𝐥 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭̦𝐢𝐞𝐢 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐚 𝐓𝐫𝐮𝐩𝐞𝐢 𝐇𝐚𝐫𝐚𝐠 𝐆𝐲𝐨̈𝐫𝐠𝐲 (Red Hat Yard)





𝐣𝐨𝐢, 𝟓 𝐦𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞17.00𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯 de Varga Lóránd (r. Lendvai Zoltán) – sala studio Ács Alajos, spectacolul Trupei Harag György a Teatrului de Nord Satu Mare, 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑜𝑙 𝑗𝑢𝑐𝑎𝑡 𝑖̂𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎 𝑚𝑎𝑔ℎ𝑖𝑎𝑟𝑎̆ 𝑐𝑢 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑖̂𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎 𝑟𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑎̆19.30𝐃𝐨𝐧 𝐉𝐮𝐚𝐧 după Max Frisch și Molière (r. Kiliti Krisztián) – Teatrul de Nord Satu Mare, spectacol cu publicul pe scenă al Teatrului Tomcsa Sándor din Odorheiu Secuiesc, 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑜𝑙 𝑗𝑢𝑐𝑎𝑡 𝑖̂𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎 𝑚𝑎𝑔ℎ𝑖𝑎𝑟𝑎̆ 𝑐𝑢 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑖̂𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎 𝑟𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑎̆





𝐯𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢, 𝟔 𝐦𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞18.00𝐅𝐮𝐥𝐠𝐞𝐫𝐚𝐭̦𝐢𝐢 (r. Kincses Réka) – Casa de Cultură a Sindicatelor, spectacol cu publicul pe scenă, Coproducție Teatrului Szigligeti din Oradea și a Teatrului din Szentendre, 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑜𝑙 𝑗𝑢𝑐𝑎𝑡 𝑖̂𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎 𝑚𝑎𝑔ℎ𝑖𝑎𝑟𝑎̆ 𝑐𝑢 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑖̂𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎 𝑟𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑎̆20.00𝐈 𝐀𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐖𝐢𝐧𝐝 de Jon Fosse (r. Tompa Gábor) – Teatrul de Nord Satu Mare, spectacolul Teatrului Maghiar de Stat Cluj-Napoca, 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑜𝑙 𝑗𝑢𝑐𝑎𝑡 𝑖̂𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎 𝑚𝑎𝑔ℎ𝑖𝑎𝑟𝑎̆ 𝑐𝑢 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑖̂𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎 𝑟𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑎̆





𝐬𝐚̂𝐦𝐛𝐚̆𝐭𝐚̆, 𝟕 𝐦𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞17.00𝐋𝐮𝐜𝐞𝐚𝐟𝐚̆𝐫𝐮𝐥 de Mihai Eminescu (r. Ciprian Huțanu) – Casa de Cultură a Sindicatelor, spectacol cu publicul pe scenă al Trupei Lilliput a Teatrului Szigligeti, Oradea19.00𝐒𝐎𝐏𝐑𝐎 – 𝐒̦𝐨𝐚𝐩𝐭𝐞 𝐝𝐢𝐧 𝐮𝐦𝐛𝐫𝐚̆ de Tiago Rodrigues (r. Bocsárdi László) – Teatrul de Nord Satu Mare, spectacolul Trupei Harag György a Teatrului de Nord Satu Mare, 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑜𝑙 𝑗𝑢𝑐𝑎𝑡 𝑖̂𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎 𝑚𝑎𝑔ℎ𝑖𝑎𝑟𝑎̆ 𝑐𝑢 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑖̂𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎 𝑟𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑎̆



𝐝𝐮𝐦𝐢𝐧𝐢𝐜𝐚̆, 𝟖 𝐦𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞19.00𝐓𝐚𝐭𝐚̆𝐥 de Florian Zeller (r. Vladimir Anton) – Teatrul de Nord Satu Mare, spectacolul Teatrului Csíki Játékszín, Miercurea Ciuc, 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑜𝑙 𝑗𝑢𝑐𝑎𝑡 𝑖̂𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎 𝑚𝑎𝑔ℎ𝑖𝑎𝑟𝑎̆ 𝑐𝑢 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑖̂𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎 𝑟𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑎̆