MEDALION 90 de ani de cladire a talentului: prof. Claudia Popdan

Eveniment comemorativ la Școala de Arte Satu Mare aduce omagiu unei personalități marcante a artei și educației locale

Anul 2026 marchează 90 de ani de la nașterea prof. Claudia Popdan, o personalitate emblematică a Școlii de Arte Satu Mare, cunoscută pentru pasiunea și dăruirea cu care a format generații întregi de artiști. În semn de prețuire pentru contribuția sa excepțională, comunitatea culturală locală organizează un Medalion Cultural Comemorativ în onoarea sa.

O viață dedicată artei și educației

Prof. Claudia Popdan a fost mai mult decât un dascăl – a fost un ghid inspirator pentru elevii săi, insuflându-le dragostea pentru muzică și frumos. Generațiile care i-au trecut pragul își amintesc cu recunoștință profesionalismul, răbdarea și căldura umană pe care le-a oferit fiecăruia.

Medalionul Cultural Comemorativ „Claudia Popdan”

Evenimentul va avea loc pe 13 martie 2026, ora 17:00, la sediul Școlii de Arte Satu Mare, str. Ioan Slavici nr. 6. Acesta va reuni foști cursanți, colegi, prieteni și membri ai familiei, care vor evoca amintiri și vor celebra contribuția profesorului prin momente muzicale și rememorări emoționante.

Amintiri și muzică pentru suflet

Medalionul Cultural va fi o ocazie unică de a retrăi poveștile unei vieți dedicate artei și educației, dar și de a onora impactul durabil al profesoarei Claudia Popdan asupra comunității artistice din Satu Mare.