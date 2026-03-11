MEDIU Containere speciale pentru crengi instalate în comuna Medieșu Aurit

Autoritățile locale îi îndeamnă pe locuitori să folosească corect noile containere destinate exclusiv deșeurilor vegetale rezultate din toaletarea copacilor

Locuitorii din Medieșu Aurit sunt informați că în comună au fost instalate containere speciale pentru colectarea crengilor rezultate din lucrările de toaletare a copacilor. Măsura are scopul de a facilita gestionarea corectă a deșeurilor vegetale și de a menține spațiile publice curate.

Utilizare exclusivă pentru deșeuri vegetale

Containerele amplasate în comună sunt destinate exclusiv colectării crengilor și resturilor vegetale provenite din toaletarea arborilor. Autoritățile locale le solicită cetățenilor să respecte destinația acestora și să nu depoziteze alte tipuri de deșeuri.

Apel la responsabilitate

Prin această inițiativă, administrația locală își propune să sprijine menținerea curățeniei și îngrijirea spațiilor verzi din comună. În același timp, locuitorii sunt încurajați să se implice activ și responsabil în protejarea mediului și a aspectului localității.

Autoritățile le mulțumesc cetățenilor pentru sprijin și pentru modul responsabil în care contribuie la păstrarea curățeniei în comunitate.