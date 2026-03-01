Mesaj de 1 Martie transmis de deputatul Mircea Govor: „Sănătate, împliniri și multe motive de bucurie”

Cu prilejul zilei de 1 Martie, președintele PSD Satu Mare și deputat, Mircea Govor, a transmis un mesaj dedicat doamnelor și domnișoarelor, marcând începutul primăverii prin gânduri de apreciere și respect.

„În această primăvară, vă doresc sănătate, împliniri și multe motive de bucurie! La mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor!”, este mesajul adresat de liderul social-democrat sătmărean.

Prin această urare, Mircea Govor subliniază importanța momentului simbolic al Mărțișorului, ca semn al reînnoirii, speranței și energiei pozitive, transmitând totodată recunoștință și considerație pentru rolul esențial pe care femeile îl au în familie, în comunitate și în societate.

Mesajul vine în contextul sărbătoririi începutului primăverii, un moment tradițional încărcat de simboluri și emoție pentru români.