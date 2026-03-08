Minor de 17 ani reținut pentru furt calificat în Socond

Un minor în vârstă de 17 ani, din localitatea Socond, a fost identificat de polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Beltiug și este cercetat pentru furt calificat, după ce ar fi sustras mai multe bunuri dintr-o locuință.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, fapta ar fi avut loc în noaptea de 3 spre 4 martie, când tânărul ar fi profitat de faptul că ușa unui imobil din Socond nu era asigurată și ar fi pătruns în interior. De acolo ar fi furat un motofierăstrău mecanic și alte unelte, prejudiciul fiind estimat la peste 2.000 de lei.

În urma activităților investigativ-operative desfășurate de polițiști, bunurile sustrase au fost recuperate.

Față de minor a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs fapta.