Open Day la Facultatea de Medicină a UVVG Arad: „Beneficiile utilizării Inteligenței Artificiale în Anestezie și Terapie Intensivă”

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, în cadrul Facultății de Medicină, a organizat evenimentul de tip Open Day cu tema „Beneficiile utilizării Inteligenței Artificiale în Anestezie și Terapie Intensivă”.

Evenimentul a avut drept obiectiv prezentarea modului în care noile tehnologii bazate pe inteligență artificială pot sprijini activitatea medicală în domenii cu un nivel ridicat de responsabilitate și presiune, precum anestezia și terapia intensivă. Discuțiile s-au concentrat asupra rolului inteligenței artificiale în procesele de monitorizare a pacienților, predicție a evoluției clinice și suport decizional pentru cadrele medicale.

În cadrul prezentărilor s-a subliniat faptul că inteligența artificială reprezintă un ansamblu de sisteme informatice capabile să simuleze procese cognitive umane, precum învățarea, raționamentul și luarea deciziilor. Totodată, s-a evidențiat că aceste tehnologii nu înlocuiesc decizia medicală, ci oferă specialiștilor instrumente care pot clarifica consecințele fiecărei opțiuni terapeutice și pot sprijini luarea unor decizii informate în situații critice.

Studenții prezenți au intervenit activ în cadrul discuțiilor, adresând întrebări și contribuind la dezbaterea temei. Interesul manifestat confirmă relevanța și aplicabilitatea practică a subiectului abordat, într-un context medical în care tehnologia devine un aliat important al actului medical.

„Inteligența artificială, deși poate trezi scepticism într-o primă fază, până o înțelegi, poate fi folosită cu succes în anestezie și terapie intensivă ca un instrument valoros care ne ajută în monitorizare, predicție și suport decizional. Cu această ocazie, adresăm mulțumiri conducerii Facultății de Medicină pentru sprijinul constant acordat activităților științifice, în mod special Doamnei Rector Prof. univ. dr. habil. Coralia Adina Cotoraci, pentru implicarea și susținerea dezvoltării academice și profesionale”, a subliniat prof. univ. dr. Teodora Olariu, coordonator al acestui eveniment.