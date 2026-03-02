Oșan arestat și încarcerat. Pentru ce a fost condamnat

La data de 28 februarie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Satu Mare în colaborare cu polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Negrești-Oaș, au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei închisorii emis de către Judecătoria Negrești-Oaș, pe numele unui bărbat de 43 de ani, din localitatea Racșa.

Bărbatul este condamnat la 4 ani și 5 luni de închisoare, pentru săvârșirea unor infracțiuni la regimul rutier.

Acesta a fost depus în Penitenciarul Satu Mare.