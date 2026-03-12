Oșan dispărut de acasă, căutat de poliție și rude

La data de 12 martie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, au fost sesizați cu privire la faptul că, BLETAN IOAN, de 61 de ani, a plecat la data de 11 martie a.c., de la domiciliu, din localitatea Bixad și nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmente: 1,70 cm înălțime, aproximativ 60 kg, ochii negri, păr șaten, față rotunjită.

La momentul plecării era îmbrăcat cu pantaloni negri, bluză neagră, vestă de culoare verde, cizme de cauciuc negre și pălărie neagră.

Persoanele care dețin și pot oferi informații cu privire la această persoană sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.