PARCARE Noi străzi introduse în sistemul de parcare cu plată din Satu Mare

De la 16 martie 2026, mai multe zone din municipiu vor intra în sistemul de taxare, iar alte străzi vor trece din zona B în zona A

Viceprimarul municipiului Satu Mare, Raul Băbțan, anunță că Administrația Domeniului Public Satu Mare introduce noi modificări în sistemul de parcare cu plată din municipiu, începând cu data de 16 martie 2026.

Noi zone incluse în sistemul de parcare cu plată

Astfel, strada Avram Iancu, Piața Eroii Revoluției și parcarea din fața Cimitirului Uman de pe strada Amațiului vor fi incluse în zona B a sistemului de parcare cu plată.

Participanții la trafic au posibilitatea de a achiziționa abonamente lunare sau anuale de la casieriile ADP Satu Mare, situate la Centrul Comercial Someșul – etajul 4 și pe Aleea Universului nr. 5-7, dar și prin aplicația mobilă Parking Satu Mare.

Modalități de plată pentru parcare

Cei care nu doresc achiziționarea unui abonament pot utiliza sistemul de autotaxare prin SMS, trimițând mesajul ZB1, urmat de un spațiu și numărul autovehiculului, la 7442.

De asemenea, pot fi cumpărate tichete de parcare pentru:

30 de minute

1 oră

1 zi

Acestea pot fi achiziționate atât individual, cât și la set, de la casieriile ADP, fără termen de valabilitate.

Străzi care trec în zona A

Tot de la 16 martie 2026, străzile Mihai Viteazu și Iuliu Maniu, precum și Piața Jean Calvin, vor trece din zona B în zona A de taxare.

Locatarii persoane fizice domiciliate pe aceste străzi pot achiziționa abonamente de tip „locatar” pentru maximum două vehicule, care permit staționarea în apropierea domiciliului, pe o rază de până la 100 de metri.

Pentru emiterea abonamentului este necesară prezentarea cărții de identitate și a certificatului de înmatriculare al autovehiculului, cu inspecția tehnică periodică valabilă, ambele documente trebuind să aibă înscrisă adresa la care se solicită abonamentul.

Modificarea tarifelor de penalizare

Autoritățile locale anunță și modificarea cuantumului tarifului de penalizare pentru neplata parcării, după cum urmează:

de 5 ori valoarea unui tichet de zi zona B , dacă plata se face în termen de două zile lucrătoare de la abatere;

de 10 ori valoarea unui tichet de zi zona B , dacă plata se face în primele 15 zile calendaristice;

de 20 de ori valoarea unui tichet de zi zona B, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data abaterii.

Autoritățile îi îndeamnă pe toți participanții la trafic să se informeze și să respecte noile reguli pentru a evita sancțiunile.