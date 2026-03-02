Parcul auto al Salvamont Satu Mare s-a îmbogățit cu un nou vehicul de intervenție, grație unei donații din partea partenerilor noștri din landul Tirol, Austria.

Este vorba despre un autoturism Honda CR-V, fabricat în 2012, care va fi utilizat de salvamontiști atât pentru patrulare, cât și pentru intervenții în zone greu accesibile, în zona montană a județului Satu Mare. Fiind un autovehicul 4×4, potrivit pentru condiții dificile de teren și distanțe lungi, acesta va contribui la intervenții mai rapide și mai eficiente. Totodată, noul vehicul va ajuta la reducerea costurilor de întreținere și operare.