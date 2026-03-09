Pensionarii români care locuiesc în străinătate trebuie să transmită certificatele de viață în luna martie Casei Județene de Pensii

Potrivit  legii  pensiilor în vigoare, respectiv Legea 360/2023,  pensionarii care trăiesc în afara granițelor țării trebuie să trimită, către casele teritoriale de pensii, de două ori pe an documentul care dovedește că sunt în viață, numit certificat de viață.

Transmiterea documentului se poate face prin mai multe metode, respectiv prin poștă existând însă și  varianta electronică, care nu implică costuri și permite încadrarea mai facilă  în termenul de transmitere sau se poate depune personal la CJP.

Legea 360/2023 stabilește că, pentru a putea primi pensia în continuare, pensionarii stabiliți într-o altă țară trebuie să transmită  semestrial  un certificat de viață, termenele până la care trebuie transmis acesta  către casele de pensii fiind  31 martie, respectiv 30 septembrie a fiecărui an.

Modelul oficial al certificatului de viață se poate descărca și de pe site-ul Casei Judetene de Pensii Satu Mare:  www.cjpsm.ro și se poate transmite instituției electronic la adesa de e-mail certificate@cjpsm.ro.

Certificatul trebuie trimis din proprie inițiativă de pensionarul care locuiește în afara granițelor țării, dar numai după ce-l semnează în fața unei autorități legale de pe teritoriul statului de domiciliu sau de ședere permanentă din străinătate, după caz, respectiva autoritate certificând faptul că persoana este în viață.

Certificatul de viață se semnează atât de titular cât și de autoritatea legală competentă, care poate fi orice instituție din țara respectivă, notar, medic de familie, bancă,  etc. , se ștampilează de respectiva autoritate și se transmite semnat și datat de către titular instituției noastre.

Specificăm faptul că, în situația schimbării domiciliului titularii trebuie sa transmită și o copie a înregistrării noului domiciliu  înr-un act oficial.

În situația în care există o schimbare de  cont bancar, titularii trebuie să transmită  noul extras de cont pe numele acestora, cu precizarea că, vechiul cont bancar se inchide de titular doar după ce prima plată a pensiei va fi încasată pe noul cont.

Celor care nu trimit certificatul de viață la termenele amintite li se suspendă plata pensiei, urmînd ca, aceasta să se reia de la data suspendării, într-o lună ulterioară,  după îndeplinirea obligației legale.

