Peste 120 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European disponibile pentru sătmăreni

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 121 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Norvegia – 48 locuri de muncă pentru: lucrător în producție – prelucrarea somonului; mecanic biciclete.

Olanda – 21 locuri de muncă pentru: inspector veterinar; mecanic de asamblare; personal de punte; timonier.

Italia – 15 locuri de muncă pentru șofer autobuz.

Germania – 12 locuri de muncă pentru: tractorist; lucrător în producție – procesare produse din carne.

Irlanda – 8 locuri de muncă pentru: îngrijitor persoane; manager recepție; electrician auto.

Finlanda – 5 locuri de muncă pentru: măcelar; mecanic de vehicule grele.

Malta – 5 locuri de muncă pentru: dezvoltator Dynamics 365 BC; arhitect solutii software; manager parteneri (vorbitor spaniolă); consilier juridic.

Slovenia – 3 locuri de muncă pentru: cameristă hotel; bucătar a la carte; ospătar (chelner).

Franța – 2 locuri de muncă pentru carosier tinichigiu auto.

Belgia – 2 locuri mecanic aviatie (motoare cu reactie); inspector aeronautic.

Persoanele interesate se pot adresa agenției locale Satu Mare și punctelor de lucru din Carei, Negrești Oaș, Tășnad, Ardud și Turț, și consilierului EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, str.Ion Ghica nr.36, telefon 0261/770237 și e-mail:ajofm.sm@anofm.gov.ro.