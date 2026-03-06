 Popas la Satu Mare pentru Naționala feminină de handbal, între cele două dueluri cu Slovacia

Naționala feminină de handbal a României a obținut o victorie importantă în preliminariile EHF EURO Cup 2026, iar drumul spre casă după succesul din Slovacia a inclus și un scurt popas la Satu Mare.

„Tricolorele” s-au impus clar în deplasare, într-un meci pe care l-au controlat aproape în totalitate. Echipa pregătită de Ovidiu Mihăilă a câștigat cu 32–26 partida disputată la Michalovce împotriva reprezentativei Slovacia și rămâne în cursa pentru primele locuri ale grupei.

România a început în forță partida și s-a instalat rapid la conducere. Diferența a crescut constant, iar la pauză „tricolorele” aveau un avantaj confortabil de nouă goluri, scor 18–9.

Cea mai bună marcatoare a României a fost Sorina Grozav, care a reușit nu mai puțin de 10 goluri. Au mai punctat pentru echipa noastră Alisia Boiciuc (5), Lorena Ostase (4), Elena Roșu (4) și Costinela Raicea (3).

În repriza a doua, gazdele au încercat revenirea și s-au apropiat periculos. Slovacia a redus diferența la 26–25 în minutul 53, însă România a reacționat rapid. Elevele lui Mihăilă au marcat patru goluri consecutive care au pus capăt oricăror emoții, iar în final au stabilit scorul de 32–26.

În poarta României s-a remarcat Diana Ciucă, cu șase intervenții și un procentaj de 37,5% al mingilor apărate.

În celălalt meci al grupei, Norvegia a învins Polonia cu 31–24.

Clasamentul Grupei A

1.Norvegia – 6 puncte

2.România – 4 puncte

3.Polonia – 2 puncte

4.Slovacia – 0 puncte

Primele două clasate se vor califica la turneul final.

Popas la Satu Mare

După victoria din Slovacia, Naționala României s-a întors spre țară cu autocarul, iar vineri după-amiază delegația a făcut un scurt popas la Satu Mare, unde jucătoarele și stafful au oprit pentru a servi masa.

Antrenorul Ovidiu Mihăilă a declarat că are amintiri plăcute legate de orașul de pe Someș din perioada în care antrena Steaua București și întâlnea CSM Satu Mare în Liga Națională de Handbal Feminin.

„M-am întâlnit în acest scurt popas la Satu Mare cu Ciprian Mărieș și pot să confirm că la vară voi veni și eu și mă voi alătura proiectului Expert Handbal de la Satu Mare”, ne-a declarat selecționerul României.

Urmează returul

Pentru România urmează acum duelul retur cu Slovacia, programat pe 8 martie, la Bistrița, unde tricolorele speră să obțină o nouă victorie care să le consolideze poziția în clasament și șansele de calificare.

Turneul final al Campionatul European de Handbal Feminin 2026 va fi organizat de Polonia, România, Cehia, Slovacia și Turcia. Aceste naționale participă în această perioadă la EHF EURO Cup, alături de alte selecționate de top ale continentului.