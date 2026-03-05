PORTRET ÎNTR-O LUME DIGITALĂ Gheorghe Zele, ultimul om cu ziarul în mână din Boinești

Oșanul și ritualul care ține viu foșnetul hârtiei într-un sat în care știrile au trecut pe ecran

Într-o epocă în care informația clipește pe telefoane și dispare la o simplă atingere de ecran, în satul Boinești există încă un om pentru care dimineața începe cu răbdare. Cu liniște. Cu foșnet de hârtie.

Se numește Gheorghe Zele și, așa cum îl prezintă fiica sa, Ana Zele – stabilită astăzi în Germania – este „ultimul om cu ziarul în mână din Boinești”. Acum citește doar Gazeta de Nord Vest.

Un ritual care nu a dispărut

De când îl știu, tata a avut ziarul pe masă, spune Ana. Nu doar unul. Ani la rând, în casa familiei Zele soseau zilnic Informația Zilei, Adevărul și, bineînțeles, Gazeta de Nord-Vest.

Le răsfoia atent, le citea cap-coadă, compara informațiile, căuta nuanțe. Pentru el, ziarul nu a fost niciodată doar o sursă de știri, ci un exercițiu de înțelegere a lumii.

Astăzi, în variantă tipărită, în casa lui mai ajunge un singur ziar: Gazeta de Nord-Vest. Ultimul bastion al hârtiei într-un univers digital care a înghițit aproape tot.

„Nu cred că mai este altcineva în sat care să primească zilnic ziarul. Nu cred, știu”, spune fiica sa cu o mândrie discretă.

Cum arată un om care citește lumea

Dacă ar fi să-l descrie, Ana nu ar începe cu trăsături fizice.

„L-aș descrie simplu: cu ziarul în mână.”

Ușor aplecat asupra paginilor, concentrat, atent la fiecare rând. Trăiește fiecare articol ca pe o conversație directă cu lumea. Nu citește în grabă. Nu derulează. Nu închide ferestre.

Într-un sat care s-a schimbat, unde tehnologia a înlocuit multe obiceiuri, el a rămas fidel acestui gest simplu. A rămas fidel Gazetei tipărite. Nu din încăpățânare, ci din respect pentru cuvântul scris și pentru informație.

Două generații, aceeași curte, două lumi diferite

Imaginea spune mai mult decât o mie de cuvinte.

Într-o curte liniștită, sub umbra viței de vie, tatăl stă pe un scaun și citește Gazeta de Nord Vest. Calm, așezat, parcă în afara timpului.

La câțiva pași, băiatul stă pe canapea, cu laptopul deschis. Privirea aplecată spre ecran, telefonul lângă el. Conectat la o realitate rapidă, fragmentată, mereu în mișcare.

Între ei nu e ruptură. E doar o tăcere firească. Două moduri diferite de a trăi timpul.

Natura din jur îi unește: aceeași curte, aceeași umbră, aceeași liniște.

Lecția părinților: „Învățați, munciți și iar învățați”

Dincolo de ziar, dincolo de ritual, există o poveste mai adâncă.

Gheorghe Zele și soția sa au crescut 11 copii. Unsprezece destine, unsprezece drumuri. Nu le-a fost ușor, dar au găsit timp pentru fiecare.

Serile se petreceau în rugăciune, citind și învățând pentru școală. Educația nu era o obligație, ci o valoare.

„Dacă astăzi știu să scriu frumos, le datorez părinților mei”, mărturisește Ana. „Ne spuneau mereu: Învățați, munciți și iar învățați.”

Cuvinte simple, dar care au modelat caractere și au rămas întipărite în suflet.

Foșnetul care ține lumea aproape

Poate că într-o zi foșnetul acela de hârtie va tăcea. Poate că ziarele tipărite vor deveni doar amintire.

Dar pentru fiica sa, imaginea va rămâne aceeași: tatăl ei, Gheorghe Zele, cu Gazeta de Nord Vest în mână, ținând lumea aproape.

Într-o eră a notificărilor, el a ales răbdarea.

Într-o lume a vitezei, el a ales profunzimea.

Iar în Boinești, cât timp mai există o pagină întoarsă cu grijă, tradiția nu a dispărut.

Un călduros LA MULȚI ANI!!!

Și dacă ținem cont de faptul că vineri, 6 martie, Gheorghe Zele împlinește frumoasa vârstă de 75 de ani, redacția Gazetei de Nord Vest și Nord Vest TV îi urează sărbătoritului un sincer și călduros LA MULȚI ANI, să fie sănătos, și să aibă parte doar de fericire și bucurii alături de cei dragi lui!