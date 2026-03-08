Primăvara Românească la Seghedin, Ungaria

Consulatul General al României din Seghedin (Szeged), Ungaria, a organizat, în preajma zilei de 8 martie, manifestarea culturală „Primăvara Românească la Seghedin”, dedicată primăverii, evenimentelor dedicate femeii din această perioadă, dar și marcării Zilei Internaționale a Francofoniei.

Manifestarea la care au participat români din Seghedin, membri ai comunității istorice românești din Ungaria, oaspeți și oficialități din Ungaria și România, a fost organizată cu sprijinul Primăriei comunei Giroc (Timiș), Autoguvernării Românești din Seghedin și Catedrei de Limba Română a Facultății de Pedagogie din Seghedin.

Amfitrionul evenimentului a fost E.S. Florin Trandafir Vasiloni, consulul general al României la Seghedin, care i-a salutat pe oaspeți și a vorbit despre semnificația manifestării (sosirea primăverii, Mărțișorul, ca parte a patrimoniului mondial recunoscut de UNESCO, Dragobetele, Ziua femeii, Ziua Francofoniei).

Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria (EORU) a adresat un cuvânt de binecuvântare și a vorbit despre importanța femeii, din punct de vedere creștin.

Prof. Gheorghe Petrușan, președintele Autoguvernării Românești din Seghedin, fost șef timp de mulți ani a Catedrei de Limba Română din cadrul Facultății de Pedagogie “Juhasz Gyula” a Universității din Szeged, a conferențiat despre obiceiurile românilor legate de venirea primăverii, dar și despre situația românilor din Transilvania și din Ungaria, în timpul Imperiului Austro-Ungar și despre identitatea românilor de astăzi, din această țară.

Reprezentatele Catedrei de Limba Română, de la Universitatea din Seghedin, Mihaela Bucin, șefa Catedrei și Iudit Calinescu, au susținut prelegeri pe tema comparației între Dragobete și tradițiile moderne de “Valentin’s Day” și despre personalitatea Preotului David Voniga, născut în anul 1867, la Gyula, în Ungaria, care a slujit ca preot în comuna Giroc, mai bine de 3 decenii și care a fost o punte de legătură între cele două comunități, sprijinind și pe românii din Ungaria, pentru care a înființa revista „Lumina”, prima revistă românească ce a apărut la Gyula. Liceul din Giroc îi poartă numele până în ziua de astăzi.

Au adresat cuvinte de salut Jeremy Floutier, consul onorific al Franței la Seghedin; Gheorghe Cozma, președintele Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria (AȚRU) și Dan Vîrtosu, primarul comunei Giroc, din județul Timiș, una dintre cele mai mari și dezvoltate comune din România.

Pentru a încununa programul acestei manifestări, a urmat și un program cultural, oferit de Primăria Giroc, care a cuprins programe oferite de cadre didactice și elevi de la Școala Generală și Liceul „David Voniga”, cât și de către artiști ai Ansamblului „Ghiocelul” al Casei de Cultură din Giroc, care au prezentat pricesne și cântări religioase, cântece și poezii în grai bănățean dedicate mamei, cât și elemente specifice portului popular și tradițiilor din Banat.

Manifestarea, care a fost o sărbătoarea a spiritului și culturii române, s-a încheiat cu o recepție comună, oferită participanților de consulul general Florin Trandafir Vasiloni, în cadrul căreia oaspeții au gustat bucate tradiționale românești cu specific bănățean și vinuri din Podgoria Lipova (jud. Arad). Oaspeții au fost serviți după modelul “Rugilor” sau “Nedeilor” din Banat.