PSD anunță că va aviza proiectul bugetului de stat „pentru a depăși blocajul provocat de premierul Bolojan”

PSD anunță că va aviza „cu obiecții” proiectul de buget al premierului Ilie Bolojan, pentru a depăși „blocajul” din coaliție, și mută bătălia pe legea bugetului în Parlament, unde social-democrații spun că vor încerca să reintroducă alocările respinse de șeful executivului, pe fondul tensiunilor legate de programele sociale și investițiile locale.

Partidul Social Democrat (PSD) anunță joi, printr-un comunicat de presă, că va aviza proiectul bugetului de stat, acuzându-l pe premierul Ilie Bolojan că a provocat un „blocaj”.

„Reprezentanţii PSD din Guvern vor aviza, cu obiecţii, proiectul de buget pentru a depăşi blocajul provocat de premierul Bolojan, în elaborarea acestui act normativ esenţial pentru economia românească.

Mutarea dezbaterii la nivel parlamentar va permite partidelor din Coaliţie să transpună în Legea Bugetului toate elementele respinse în mod nejustificat de către şeful Executivului”, anunţă Partidul Social Democrat (PSD).

Social-democrații susțin că bugetul nu mai poate fi amânat, în condițiile evoluțiilor internaționale.