Respect și recunoștință. PSD Satu Mare a sărbătorit duminică ziua internațională a femeii

Duminică, 8 martie 2026, cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, Organizația Județeană PSD Satu Mare a sărbătorit doamnele și domnișoarele din marea familie social-democrată.

Această zi este un moment de recunoștință și apreciere pentru toate femeile care, prin dăruire, muncă și sensibilitate, aduc echilibru și frumusețe în viețile noastre și în comunitate.

“Celebrăm feminitatea, eleganța și rolul esențial pe care femeile îl au în familie, în societate și în viața publică. Fie că sunt mame, bunici, fiice, colege sau prietene, femeile ne inspiră în fiecare zi prin curajul și devotamentul lor.

La mulți ani, stimate doamne! Vă transmitem cele mai sincere gânduri de bine, sănătate, bucurii și împliniri. Să aveți parte de respect, apreciere și momente frumoase alături de cei dragi, nu doar astăzi, ci în fiecare zi. Vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți și pentru energia pozitivă pe care o aduceți în jurul vostru!”a fost mesajul social democraților sătmăreni după eveniment.