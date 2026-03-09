SĂNĂTATE Aglomerație mare la Urgențe în week-end. Peste 520 de pacienți în trei zile

Peste 135 de persoane au necesitat internare după evaluarea medicală în Unitatea de Primire Urgențe

Activitate intensă la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, unde, pe parcursul weekendului trecut, sute de persoane au ajuns la Unitatea de Primire Urgențe (UPU) cu diverse probleme medicale. În total, nu mai puțin de 523 de pacienți au solicitat ajutorul medicilor, iar o parte dintre aceștia au avut nevoie de îngrijiri suplimentare în cadrul secțiilor spitalului.

Sute de prezentări la UPU

Potrivit datelor statistice înregistrate în perioada 6 martie 2026, ora 07:00 – 9 martie 2026, ora 07:00, personalul medical din cadrul UPU a acordat îngrijiri unui număr total de 523 de pacienți.

Dintre aceștia:

130 de cazuri au fost clasificate drept critice ,

262 de pacienți au fost încadrați la categoria urgențe ,

131 de persoane au avut afecțiuni non-urgente.

Peste o sută de pacienți au fost internați

În urma evaluărilor medicale efectuate în Unitatea de Primire Urgențe, medicii au decis internarea a 136 de pacienți, aceștia necesitând investigații suplimentare și tratament de specialitate în secțiile spitalului.

Restul pacienților au primit tratament și recomandări medicale, fiind externați după stabilizarea stării de sănătate.

Presiune constantă pe serviciile de urgență

Numărul ridicat de prezentări la UPU confirmă presiunea constantă asupra serviciilor medicale de urgență, mai ales în perioadele de weekend, când multe persoane aleg să se adreseze direct spitalului pentru probleme de sănătate.

Cadrele medicale reamintesc că Unitatea de Primire Urgențe este destinată în principal cazurilor grave sau care necesită intervenție rapidă, iar pentru afecțiuni minore pacienții pot apela la medicul de familie sau la centrele de permanență.