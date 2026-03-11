SĂRBĂTOARE Primăvara Bucuriei: Flori și recunoștință pentru doamnele Centrului de Zi din Satu Mare

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, a fost alături de beneficiarele centrului de zi pentru vârstnici, într-o atmosferă festivă și plină de recunoștință

Beneficiarele serviciilor oferite la Centrul de zi pentru vârstnici au fost sărbătorite recent cu momente artistice, flori și urări de bine, la Casa Meșteșugarilor. Evenimentul a adus zâmbete și emoții, celebrând implicarea și prezența activă a doamnelor în viața comunității.

Recunoștință și apreciere

Într-o atmosferă caldă și festivă, primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, a fost prezent la eveniment, felicitând beneficiarele și transmitându-le recunoștința autorităților pentru contribuția lor la comunitate.

Mesajele pline de apreciere au subliniat importanța respectului și grijei pentru vârstnici, punând în lumină valoarea lor socială și experiența de viață.

Momente artistice și flori

Evenimentul a fost animat de momente artistice, care au adus bucurie și energie pozitivă tuturor participanților. Florile și urările de primăvară au completat atmosfera festivă, transformând Casa Meșteșugarilor într-un spațiu plin de culoare, căldură și emoție.

Această zi a fost mai mult decât o simplă celebrare – a fost un omagiu adus experienței, implicării și frumuseții vieții vârstnicelor din Satu Mare. Autoritățile și comunitatea locală și-au reafirmat angajamentul de a le susține și a le onora pe cele care dau viață și continuitate comunității.