Satu Mare stabilește produsele din Programul pentru Școli pentru următorii trei ani

Recent, la sediul Instituției Prefectului Județul Satu Mare, s-a desfășurat ședința Comisiei Județene pentru aplicarea prevederilor H.G. nr. 652/2023 privind aprobarea Programului pentru Școli al României pentru perioada 2023–2029. Întâlnirea a avut ca principal obiectiv stabilirea produselor ce vor fi distribuite în unitățile de învățământ din județ în anii școlari 2026–2027, 2027–2028 și 2028–2029.

Participare instituțională extinsă

La ședință au participat subprefectul Ioan Tibil, președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, membri ai comisiei, reprezentanți ai instituțiilor deconcentrate cu atribuții în domeniu, precum și reprezentanți ai Consiliului Județean.

Discuțiile s-au concentrat atât asupra listei produselor, cât și asupra măsurilor educative complementare incluse în program.

Produse aprobate în unanimitate

În urma consultărilor și a analizei experienței din perioada anterioară, membrii comisiei au aprobat în unanimitate propunerea Consiliului Județean Satu Mare.

Astfel, în perioada 2026–2029, în unitățile de învățământ preșcolar, primar și gimnazial din județ vor fi distribuite:

· lapte UHT;

· produse de panificație (corn și biscuiți);

· fructe (mere).

Accent pe calitate și condiții de depozitare

În cadrul ședinței au fost analizate aspecte legate de distribuția, depozitarea și calitatea produselor, fiind subliniată necesitatea asigurării unor condiții corespunzătoare în unitățile de învățământ.

Membrii comisiei au evidențiat importanța îmbunătățirii cadrului de implementare, astfel încât programul să se desfășoare în cele mai bune condiții la nivelul județului Satu Mare.

Măsuri educative și produse adaptate nevoilor speciale

Programul nu se limitează la distribuirea de alimente. Vor fi implementate și măsuri educative complementare, destinate promovării unei alimentații sănătoase în rândul copiilor.

De asemenea, pentru elevii care necesită regim alimentar special, vor fi asigurate produse fără gluten și lactate fără lactoză, la solicitarea părinților sau a tutorilor legali.

Monitorizare continuă

Instituția Prefectului Județul Satu Mare va continua să monitorizeze implementarea Programului pentru Școli al României, pentru a asigura respectarea prevederilor legale și atingerea obiectivelor stabilite.

Decizia adoptată consolidează cadrul organizatoric pentru următorii trei ani școlari, oferind predictibilitate și continuitate unui program esențial pentru sănătatea și educația copiilor din județul Satu Mare.

Florin Dura