SIGURANȚĂ Patru incidente rutiere în doar două zile în județul Satu Mare

Poliția avertizează asupra conducerii fără permis și a consumului de alcool la volan după mai multe evenimente în municipii și localități rurale

În perioada 7-8 martie 2026, polițiștii sătmăreni au intervenit în patru cazuri distincte de încălcare a regulilor rutiere, implicând tineri și adulți care au condus fie fără permis, fie sub influența alcoolului. Din fericire, accidentele nu s-au soldat cu victime omenești, însă autorii au fost identificați și cercetați conform legii.

Tânăr prins conducând cu permis suspendat

La data de 7 martie a.c., în jurul orelor 02:15, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Alexandru Ioan Cuza, din municipiul Satu Mare, au oprit în traficul rutier un autoturism, condus de un tânăr de 19 ani, din municipiul Satu Mare.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că tânărul are suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice având exercitarea dreptului de a conduce suspendat.

Fără permis și la drum județean

La data de 7 martie a.c., în jurul orei 17:50, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Satu Mare, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe Drumul Județean 194, din localitatea Nisipeni, au oprit un autoturism, condus de un tânăr de 20 de ani, din localitatea Lazuri.

În urma verificărilor efectuate polițiștii au constatat faptul că, tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

Conducere sub influența alcoolului

La data de 8 martie a.c., în jurul orelor 18:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Negrești-Oaș, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu în cartierul Baltă, din oraș Negrești-Oaș, au oprit în traficul rutier un autoturism, condus de un bărbat de 28 de ani, din oraș Negrești-Oaș

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, fiind indicată o concentrație de 0.82 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Accident cu părăsirea locului și fără permis

La data de 8 martie a.c., ora 16:19, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Beliug au fost sesizați prin apel 112 cu privire la producerea unui eveniment rutier în centrul localității Gelu.

Din primele verificări, polițiștii au constatat faptul că un autoturism, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare intrând în coliziune cu un gard de beton.

După producerea impactului, conducătorul autoturismului a părăsit locul accidentului.

În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au identificat ulterior conducătorul autoturismului în localitatea Terebești, ca fiind un bărbat de 32 de ani, din localitatea Terebești.

În urma verificărilor efectuate polițiștii au constatat faptul că, bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, fiind indicată o concentrație de 0.35 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma accidentului nu au existat victime omenești, acesta soldându-se doar cu pagube materiale.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și distrugere.