TALENTE. Tineri reporteri premiați la concursul „Iosif Țiproc”, ediția a XIII-a

Elevi și studenți sătmăreni sunt invitați să își demonstreze talentul jurnalistic în cadrul unui concurs dedicat reportajului scris și filmului documentar

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, cu sprijinul Consiliul Județean Satu Mare și în parteneriat cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România – filiala Satu Mare, organizează joi, 12 martie 2026, de la ora 14:00, festivitatea de premiere a celei de-a XIII-a ediții a Concursului de reportaje „Iosif Țiproc”.

Evenimentul își propune să încurajeze și să promoveze tinerii pasionați de jurnalism, oferindu-le oportunitatea de a-și valorifica talentul și creativitatea în domeniul reportajului.

Concurs dedicat tinerilor pasionați de jurnalism

Competiția este adresată elevilor din ciclul gimnazial, clasele VII-VIII, elevilor de liceu și studenților din județul Satu Mare, care sunt invitați să își pună în valoare talentul de povestitori ai realității prin materiale jurnalistice originale.

Prin organizarea acestui concurs, inițiatorii își propun să descopere și să susțină noi talente din rândul tinerilor sătmăreni, încurajând interesul pentru jurnalism și pentru valorile comunității locale.

Două secțiuni ale competiției

Ediția din acest an include două secțiuni principale:

Reportaj scris , dedicat celor care își exprimă talentul prin cuvânt;

Film documentar, adresat tinerilor pasionați de jurnalism vizual.

Festivitatea de premiere va reuni participanți, profesori și organizatori, într-un eveniment care celebrează creativitatea, spiritul jurnalistic și implicarea tinerilor în viața comunității.