TRADIȚII Împletitul miresei din Țara Oașului, redescoperit de elevi la Muzeul Județean Satu Mare

Tineri de la două licee sătmărene au participat la o activitate de pedagogie muzeală dedicată unuia dintre cele mai emoționante ritualuri ale nunții tradiționale oșenești

Activitatea de pedagogie muzeală cu tema „Împletitul miresei” din Țara Oașului, desfășurată la Muzeul Județean Satu Mare, a adus împreună tineri pasionați de port și tradiții populare de la Liceul Teoretic George Pop de Băsești și Colegiul Național Doamna Stanca.

Invitați speciali și păstrători ai tradiției

Activitatea a fost organizată de muzeografii Mihaela Sălceanu și Adriana Achim, iar invitate speciale au fost Viorica Puți, declarată de Ministerul Culturii în 2024 „Tezaur Uman Viu”, și Rodica Câcău, antreprenor și păstrătoare a tradițiilor din Oaș.

Prin pasiunea și experiența lor, acestea le-au prezentat elevilor semnificația unuia dintre cele mai importante momente ale nunții tradiționale oșenești – ritualul împletirii părului miresei.

Un ritual plin de simboluri

Participanții au aflat că părul miresei era împletit în prezența prietenelor apropiate și a nașei, gest care simboliza trecerea de la statutul de fată la cel de femeie căsătorită.

În cadrul activității au fost prezentate și podoabele tradiționale de păr, dar și alte obiceiuri specifice nunților din Țara Oașului, fiecare element fiind explicat prin prisma semnificațiilor sale culturale.

Tradițiile, transmise generațiilor tinere

Astfel de activități contribuie la păstrarea și transmiterea tradițiilor autentice către generațiile tinere, transformând muzeul într-un spațiu viu al întâlnirii cu patrimoniul cultural și identitatea locală.