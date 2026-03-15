Zi plină pentru pompierii sătmăreni: incendii de vegetație în mai multe localități 

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare au avut parte de o zi solicitantă, intervenind la mai multe situații de urgență produse în județ, majoritatea fiind incendii de vegetație uscată.

Prima intervenție a avut loc în apropierea localității Căpleni, lângă râul Crasna, unde un incendiu de vegetație uscată se manifesta cu posibilitate de propagare către o fermă de bovine din zonă. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Carei, sprijiniți de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Căpleni. Flăcările au afectat aproximativ 30–40 de arii, incendiul fiind lichidat fără a se extinde.

Un alt incendiu de vegetație a fost semnalat în municipiul Satu Mare, pe strada Botizului, în apropierea unui service auto. Pompierii au intervenit cu o autospecială de stingere, flăcările afectând aproximativ 70 de arii de vegetație uscată.

Tot în cursul după-amiezii, echipajele de intervenție au fost solicitate și pentru stingerea unui incendiu de vegetație între localitățile Petrești și Pișcolt, intervenția fiind sprijinită de SVSU Petrești. Alte două incendii de vegetație uscată au fost semnalate în Turț, unde exista pericol de propagare către o pădure de salcâmi, și în Cămărzana, unde flăcările au cuprins aproximativ 50 de arii de vegetație și mărăciniș.

Intervențiile din cursul zilei au fost deosebit de solicitante pentru echipajele operative, care au acționat continuu pentru limitarea și stingerea incendiilor.

Pompierii reamintesc cetățenilor că incendierea vegetației uscate este interzisă prin lege și poate provoca pagube importante mediului, bunurilor și poate pune în pericol viața oamenilor. Astfel de incendii îngreunează activitatea echipajelor de intervenție, mai ales atunci când apar simultan în mai multe zone ale județului.