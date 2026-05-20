Într-o lume în care tradițiile se pierd adesea în graba cotidianului, creatoarea Mia Ardelean Aeemiaa readuce la viață frumusețea autentică a satului oșenesc printr-o colecție încărcată de emoție, memorie și suflet. „Peretarele bunicii”, prezentată în cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor, la Muzeul Județean Satu Mare, este mai mult decât o prezentare de modă — este o întoarcere acasă.

Potrivit creatorului Mia Ardelean Aeemiaa, colecția își are rădăcinile în universul cald al copilăriei, în serile lungi de iarnă luminate discret de lampă, acolo unde femeile casei coseau în liniște, iar poveștile curgeau printre fire colorate și vise nerostite. Inspirația vine din peretarele cusute manual, adevărate opere de artă populară care împodobeau odinioară casele din Țara Oașului și care păstrau în ele identitatea, răbdarea și dragostea unei generații.

„Peretarele bunicii” vorbește despre legătura profundă dintre trecut și prezent. Fiecare piesă poartă amprenta emoțională a unei moșteniri de familie: delicatețea mâinilor bunicii, grija mamei și curiozitatea copilului care descoperea pentru prima dată frumusețea cusutului tradițional.

Peretarele care au stat la baza acestei colecții provin chiar din zestrea familiei creatoarei — unele păstrate cu grijă de la mama soțului, altele rămase ca mărturie tăcută a femeilor care au transformat simplitatea în artă și iubirea în tradiție.

Prin broderii, dantelă, texturi și culori vii, Mia Ardelean Aeemiaa reușește să transforme amintirea într-o expresie contemporană a identității culturale. Colecția nu propune doar haine, ci transmite emoții, rădăcini și povești care continuă să trăiască prin fiecare detaliu cusut.

La Muzeul Județean Satu Mare, în seara dedicată Nopții Muzeelor, publicul va avea ocazia să pășească într-un univers în care tradiția nu aparține trecutului, ci continuă să respire prin artă, sensibilitate și memorie. „Peretarele bunicii” devine astfel un omagiu adus femeilor care au știut să lase în urmă nu doar obiecte, ci suflet.



