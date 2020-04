Anunturi de vanzare EURO INSOLV

EURO INSOLV S.P.R.L., scoate la vanzare,

prin procedura insolventei, bunurile falitelor:

case, apartamente,terenuri, diverse:

Informatii suplimentare la tel.

0749212108

Bunurile imobile scoase la licitatie de catre societatea noastra pot fi inchiriate până la vânzarea acestora.

În peroada stării de urgență de pe teritoriul țării, decretată de prședintele României, licitațiile se suspendă!

Hale si Cladiri

Sere de legume si sectie de procesare tomate, situata in Orasul Livada, str. Oasului, nr.26, jud. Satu Mare, proprietatea SC UTIL COMPANY SRL. Avand teren cu suprafata de 21.113 mp si constructii, instalatii si echipamente. Suprafata desfasurata a cladirilor de 11.954 mp, cu instalatiile aferente, la prețul de 2.183.688 lei.

Teren cu constructii industriale al SC PROIMOB SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 23 Satu Mare, 1.529.462 euro.

Hala producție (SC Edi Steel SRL) de tip P, având suprafaţa utilă de 526 mp, situată în localitatea Satu Mare, strada Energiei, nr. 5, la suma de 303.388 lei.

Hale industriale (SC Panatek SRL) situate in parcul industial Vetis, Hala 4: 918 mp la 64.355 Euro si Hala 5: aprox 1600 mp, la pretul de 179.907 euro. Licitatia va avea loc in fiecare zi de vineri, la sediul lichidatorului din Satu Mare, str. N. Balcescu, nr.10, in fiecare zi de vineri la ora 13.00.

Case si Apartamente

Proprietatea imobiliară teren intravilan situată în loc. Satu Mare , str.Lucian Blaga , nr. 338 , jud. Satu Mare. si casa de locuit si anexe demolabile – 3.400 mp la pretul de vanzare de 61.560 euro.

Proprietatea imobiliară clădire „casă de locuit – restaurant” cu terenul aferent, situată în localitatea Satu Mare, str. Ady Endre, nr. 6, judeţul Satu Mare la 457.542 lei, licitatiile se vor ține în fiecare zi de vineri ora 12.00, in Satu Mare, str. Nicolae Balcescu nr.10.

BUNURILE IMOBILE ENUMERATE MAI SUS POT FI INCHIRIATE!!!

Terenuri

Teren intravilan (Trum S.A.) situat în Carei, str. Uzinei, nr.68, jud Satu Mare, cu suprafata de 292 mp, la suma de 7.063 lei.

Teren intravilan (Trum S.A.) situat în Carei, str. Uzinei, nr.68, jud Satu Mare, cu suprafata de 1.027 mp, la suma de 15.456 lei.

SC Euro-insolv SPRL in calitate de lichidator judiciar al SC Cobochim SRL, scoate la vanzare prin licitatatie publica imobilele debitoarei ce consta in 2 blocuri formate din cate 3 parcele de teren, situate in Carei, amplasat in vecinatatea fabricilor Rubin King si ContiTech. bloc 1: cu suprafata de 54.500 mp la pretul de 1.118.160 lei si bloc nr.2: cu suprafata de 54.280 mp la pretul de 1.113.600 lei. Prima licitatie va avea loc in Satu Mare, str. nicolae Bălcescu, nr.10, vineri 15.11.2019 la ora 08:30 am. În cazul în care imobilele nu se adjudeca la prima licitație, lichidatorul judiciar va ține licitații în fiecare zi de vineri în aceeași locatie, aceeași ora acelasi preț.

SC BROS CONSTRUCT SRL

– Suzuki Ignis

– FORD KA

– Excavator Case Poclain

– Buldoexcavator Fiat Hitachi

La cel mai bun pret oferit

SC ANNA MEDIA SRL

Impromanta Lyric PK 2504 -2000 lei.

SC AG DUPLEX SRL

Semiremorca Krone 3.250 lei.

Remorca Thule A5 1.857 lei.

Mercedes B14L/9 2.467 lei.

Iveco Daily 2.888 lei.

Man TGA 18.513 7.737 lei.

SC HORIZONT SRL

Masina de mixat vopsele

Casa de marcat

Autoturism espero

Mobilier

La cel mai bun preț oferit.

SC C&V LOREMAR SRL

Diverse utilaje de constructii si mijloace de transport.

SC CLARION PROD SRL

Diverse stocuri de marfa (costume).

masini de cusut.

SC DOMINIUM SRL

– autoutilitara Ford Tranzit

La cel mai bun prêt oferit.

SC DOMUS IMPEX SRL

Dacia solenza

Iveco eurocargo

La cel mai bun preț oferit.

SC EDI STEEL SRL

Autoutilitară Ford Tranzit 3.259 lei.

Utilaje tehnologice ce constă în linii fabricatie

suruburi, ștanțe, matrițe, prese, vana galvanizare.

SC GHEORGHINA SRL

DACIA 1307

CAP TRACTOR VOLVO+

VAGON KRONE

TAHOGRAF

La cel mai bun pret oferit

SC GEN PREST 2005 SRL

automat de curatenie Tennant T5 FaST- 1890 lei;

automat de curatenie Tennant T3 FaST- 5036 lei.

SC GREEN CARGO TRANS SRL

autotractor man 10.721 lei

semiremorcă schmitz 5.146 lei

semiremorcă kogel sn24 6.433 lei

semiremorcă krone sdp 27 7.934 lei

mercedes benz actros 1846 43.955 lei

S.C. TRUM S.A.

Inele rascheing

Umplutura ceramica stiberl

Autospecializata Saviem.

Autoutilitara.

SC KINLEY SRL

1 MASINA DE IMPLETIT FRANGHII BUC 1 9,700.00 lei 2 CAZAN ATMOS BUC 1 1,150.00 lei 3 MASINI DE IMPLETIT MCG 20 BUC 5 27,500.00 lei 4 MASINI DE IMPLETIT MCG /2 BUC 1 6,500.00 lei 5 MASINA DE BOBINAT BOB CA 350 BUC 1 9,200.00 lei 6 MASINA DE IMPLETIT SIRETURI 7 FL BUC 1 6,200.00 lei 7 MASINA DE IMPLETIT SIRETURI BUC 1 6,250.00 lei 8 MASINA DE IMPLETIT SIRETURI MCG 40 BUC 2 12,500.00 lei 9 MASINA DE IMPLETIT SIRETURI MC 2 BUC 5 31,250.00 lei 10 MASINA DE IMPLETIT SIRETURI MC 2 BUC 1 1,250.00 lei 11 CALCULATOR BUC 1 150.00 lei 12 CENTRALA EOLO MAIOR 32 BUC 1 100.00 lei 13 BIBLIOTECA LEMN BUC 1 100.00 lei 14 BIBLIOTECA PAL BUC 1 300.00 lei

SC LEVIS SRL

Autoutilitara Volkswagen 3,552 lei

Centrala termica din fonta 560 lei

SC MASSIMO COMPANY SRL

Diferite marfuri, vopsele, diluant,

hartie abraziva, coloranti, catalizatori.

La cel mai bun pret oferit.

SC ORIENTLUX SRL

Diverse marfuri, materiale de constructii.

-remorca Hilse Hildesheim.

Bunuri mobile, birotică, cititor cod bare, TV, etc.

SC OVO PLUS SRL

Freza fus reversibil

Racitor lapte

Rame boxe odihna (30 buc)

Ventilatoare

Vidanja

La cel mai bun pret oferit.

SC TEBO SA

Diferite utilaje de prelucrare a lemnului.

SC TITU ELECTRONICS SRL

Cablu 0,3-0,5 kv 210ml – 423,90 lei.

Switch HP – 1.175,50 lei.

Antena Lambada/4 – 1.090 lei

Repetor fix radiotelefon in banda 4 analogic – 379,88 lei.

SC PRODIGAL CONSTRUCT SRL

Mercedes Sprinter 1292 lei

Finisor Asfalt MBU 1256 lei

Masina de raspandit emulsie 276 lei

SC ELEGANTA LUX SRL

Diferite masini de cusut, masini de calcat 4.531 lei.

Materii prime, nasturi fermoare, tesaturi 522.3 lei.

Produse finite, costume barbate 660 lei.

SC WEST REGAL SRL

autoturism OPEL ASTRA 2,0 DTI la 823 lei

autoturism OPEL ASTRA CARAVAN 2,0 DTI la 480 lei

autoturism Rover 75 la 1975 lei

Licitaţiile vor avea loc la sediul ales al lichidatorului judiciar din str. N. Balcescu, nr.10, Satu Mare, in fiecare vineri, SC EDI STEEL SRL 09.00, S.C. AGROMEC PĂULEŞTI S.A 09:30, SC NORD STERN BEVERAGE INDUSTRIES SRL ora 10:00, SC NETCOM SRL 10:30, SC MANITA GUINEEA SRL 11:00, SC UTIL COMPANY SRL 11:30; SC CONSUL TRUCK SRL ora 12.00; SC TRUM S.A. ora 12:30; SC PANATEK SRL ora 13:00, SC DOMINIUM SRL 13:30, SC SIMACO VEST DISTRIBUTIE SRL 15:00. Depunerea documentelor necesare participării la licitatie si dovada depunerii cauțiunii, se va face cel târziu până în ziua dinaintea licitatiei, ora 15:00.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de lichidator judiciar scoate la vanzare prin licitatie publica bunurile debitoarei SC PANNATEK SRL in fiecre vineri ora 13:00 lista bunurilor mobile si imobile se gaseste pe site-ul www.euro-insolv.ro la sectiunea Licitatii si vanzari bunuri.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de lichidator judiciar, scoate la vanzare prin licitatie publica bunurile SC CLARA PRODCOM SRL ce consta in, fabrica de procesare mezeluri situata în loc. Carei, DN 19 – Ferma Ianculești, județul Satu Mare la suma de 706.245 lei,. Licitatia va avea loc la sediul ales al lichidatorului judiciar, str. N. Balcescu, nr.10, SATU MARE, in fiecare zi de joi, ora 11:00

Subscrisa EURO INSOLV SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei NORD STERN BEVERAGE INDUSTRIES SRL, numit prin Sentinţa civilă nr. 7/2017/F din data de 11.01.2017 pronunţată de către Tribunalul Satu Mare, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 3795/83/2013 scoate la vânzare prin licitație publică, Complex clădiri , amenajări și teren intravilan “ , formată din bunurile imobile, cu destinaţie agrozootehnică – industrial – comercială situată în loc. Livada , Livada Nouă , f.nr., jud. Satu Mare ce constă in construcții 15.946 mp, platforma betonată 25.000 mp, teren intravilan 73.211 mp, la prețul de 3.156.835 ron, si teren extravilan arabil situat în livada cu suprafata de 11.900 mp, avand Cf: 100432 Livada, top: 172/1 la pretul de 13.825 ron. Licitatiile se vor ține în fiecare zi de vineri la ora 10.00, în Satu Mare, str. N. Balcescu, nr.10.

Pentru informaţii suplimentare cei interesaţi se pot adresa lichidatorului judiciar la sediul ales al acestuia din str. Nicolae Balcescu, nr.10, Satu Mare

Valorile bunurilor mai sus exprimate nu conţin TVA.