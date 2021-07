IN MEMORIAM: Ecaterina Stahl, sătmăreanca ce a participat la CINCI ediții ale Jocurilor Olimpice ar fi împlinit azi 75 de ani!

- Advertisement -

Ecaterina Stahl, ”doamna scrimei sătmărene” ar fi împlinit azi, 31 iulie, 75 de ani!

La ” mijloc ”de Jocuri Olimpice Tokyo 2020 să ne aducem cu drag aminte de sătmăreanca noastră ce a participat la CINCI ediții ale Jocurilor Olimpice:

Ecaterina Stahl ( Iencsic) a inceput scrima la varsta de 14 ani, la arma floreta, primul sau antrenor fiind celebrul Alexandru Csipler.

In 1960 a fost legitimata la Clubul Sportiv UNIO Satu Mare, dupa patru ani obtinand, impreuna cu echipa CS UNIO, primul titlu national la floreta pentru Satu Mare. Din 1964 si pana in 1980 a evoluat Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti, unde i-a avut ca antrenori pe Andrei Valce si Zilaghi Iosif, dupa care s-a reintors la Clubul Sportiv Satu Mare.

A castigat 13 titluri de campioana nationala cu echipa Steaua, doua titluri nationale la individual si a castigat de sase ori Cupa Romaniei.

In 1965, la Campionatele Mondiale de tineret de la Rotterdam, a cucerit titlul, in acelasi an, la CM de seniori de la Paris, obtinand medalia de argint la floreta echipe.

Tot la CM, in 1966, a obtinut bronzul la individual, pe treapta a treia a podiumului urcand cu echipa in 1967, 1973 si 1977.

In 1975, la Budapesta, a cucerit titlul mondial la floreta individual, si bronzul cu echipa. In 1970, la echipe, a cucerit medalia de argint.

A participat la cinci editii ale Jocurile Olimpice, in 1964, la Tokyo, in 1968, la Mexico City, unde a urcat pe treapta a treia a podiumului cu echipa nationala a Romaniei, in 1972, la Munchen, unde de asemenea a cucerit medalia de bronz la echipe, in 1976, la Montreal si in 1980, la Moscova, unde s-a clasat pe locul 4 la individual.

Dupa retragerea din activitatea competitionala, in 1984, a devenit antrenoare si a lucrat timp de 18 ani la Clubul Sportiv Satu Mare unde a pregatit peste 100 de sportivi care au ajuns pe plansele marilor competitii de scrima. Printre acestia s-a numarat si fiica sa Cristina Stahl.

A primit titlurile de Maestru al Sportului si Maestru Emerit al Sportului, iar in 2000 i-a fost conferita Crucea nationala „Serviciul credincios” clasa a III-a.

A decedat in noiembrie 2009.

In septembrie 2019, a fost inclusa in FIE Hall of Fame