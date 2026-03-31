Faptele fac diferența: Primarul municipiului Satu Mare, alături de parlamentarii Mircea Govor (PSD) și Magyar Loránd (UDMR), a discutat cu ministrul Ciprian Șerban proiectele esențiale pentru mobilitatea orașului

București – întâlnire pentru prioritățile Satu Mare

Marți, 31 martie 2026, primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, a fost primit la Ministerul Transporturilor, la București, de către ministrul Ciprian Șerban. Întâlnirea a fost posibilă datorită implicării active a deputaților Mircea Govor (PSD) și Magyar Loránd (UDMR), care au facilitat dialogul între autoritățile locale și guvernamentale pentru susținerea proiectelor prioritare ale municipiului.

Două proiecte strategice pentru oraș

În cadrul discuțiilor, au fost abordate două obiective majore:

Demararea lucrărilor la Drumul Expres Satu Mare – Oar, proiect esențial pentru legătura rapidă cu nordul județului și dezvoltarea economică a regiunii. Deschiderea traficului rutier peste calea ferată pe Str. Cimitirului, măsură menită să fluidizeze circulația și să reducă blocajele frecvente în zonă.

Primarul Kereskenyi Gabor a subliniat că aceste proiecte nu sunt doar planuri pe hârtie, ci fapte concrete care vor transforma mobilitatea în municipiu.

Colaborare PSD–UDMR pentru rezultate tangibile

Întâlnirea de la Ministerul Transporturilor demonstrează importanța cooperării dintre autoritățile locale și reprezentanții centrali. Primarul a remarcat: „Satu Mare este pe mâini bune!”, evidențiind rolul activ al parlamentarilor Mircea Govor și Magyar Loránd în susținerea intereselor comunității.

Această colaborare PSD – UDMR arată că, atunci când partidele lucrează împreună pentru binele comunității, promisiunile se transformă în realizări concrete, iar faptele fac diferența.