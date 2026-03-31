Anchetă de amploare după acuzații șocante: percheziții, rețineri și suspiciuni care cutremură o comunitate întreagă





Un caz de o gravitate extremă zguduie județul Satu Mare, unde cinci minore, cu vârste fragede, ar fi fost victimele unor abuzuri sexuale repetate. Trei bărbați sunt în centrul anchetei, iar intervenția în forță a polițiștilor scoate la iveală dimensiunea alarmantă a unor fapte care ridică serioase semne de întrebare asupra siguranței copiilor în comunitățile rurale.

Primele semnale ale unei tragedii

Totul a ieșit la iveală în data de 23 martie, când polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați despre faptul că o minoră ar fi fost agresată sexual în localitatea Săcășeni, conform PortalSM.ro. Ceea ce părea inițial un caz izolat s-a transformat rapid într-o anchetă complexă, cu implicații mult mai grave.

Acuzații cutremurătoare: cinci victime, trei suspecți

În urma activităților investigativ-operative desfășurate de polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Tășnad, s-a stabilit că trei bărbați, cu vârste de 20, 41 și 69 de ani, din orașul Tășnad și localitatea Săcășeni, sunt bănuiți de comiterea unor infracțiuni de viol și corupere sexuală asupra a cinci minore, cu vârste cuprinse între 11 și 15 ani, din aceeași localitate.

Dimensiunea cazului amplifică șocul public, conturând un tablou extrem de grav al unor posibile abuzuri repetate asupra unor copii vulnerabili.

Descinderi în forță și probe ridicate

La data de 30 martie, polițiștii au pus în executare șase mandate de percheziție domiciliară, în localitatea Săcășeni și orașul Tășnad, potrivit PortalSM.ro. În urma descinderilor, au fost descoperite și ridicate un hard-disk și opt telefoane mobile, ce urmează să fie analizate.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Satu Mare, al polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic Satu Mare și al polițiștilor din cadrul Poliției Orașului Tășnad.

Rețineri și un suspect cu statut special

Față de doi bărbați a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, aceștia fiind depuși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

Potrivit unor surse, în ceea ce îl privește pe cel de-al treilea bărbat, acesta ar avea un statut special, fiind cercetat și reținut de către Parchetul Militar.

Comunitate în stare de șoc

Cazul a stârnit revoltă și teamă în rândul comunității locale, unde astfel de fapte par greu de imaginat. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească toate împrejurările în care s-ar fi produs aceste fapte.

Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.