Proiectul „Creșterea eficienței energetice a sediului administrativ al Consiliului Județean Satu Mare”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta 5 – Valul Renovării, a fost gestionat cu respectarea termenelor stabilite. Toate avizele necesare, inclusiv autorizația de construire au fost obținute la timp, iar documentațiile tehnice au fost realizate din fondurile alocate prin proiect.

​În cursul anului trecut, în urma unei analize la nivel național privind proiectele prioritare care urmau să continue să fie finanțate prin PNRR, proiectul nu a mai fost inclus pe lista Ministerului Dezvoltării.

Finanțarea prin PNRR viza exclusiv lucrări de eficiență energetică. Cu toate acestea, bugetul alocat nu era suficient pentru o reabilitare energetică complexă a clădirii Palatului Administrativ. O intervenție completă ar fi implicat costuri neeligibile semnificative, care ar fi trebuit suportate din bugetul Consiliului Județean.

În acest context, Consiliul Județean Satu Mare a decis să direcționeze resursele proprii limitate către un proiect cu impact direct asupra sănătății publice. Astfel, a fost prioritizată acoperirea cheltuielilor neeligibile a proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Orășenesc Negrești-Oaș”, finanțat tot prin PNRR, în cadrul aceleiași componente – Valul Renovării. Am ales să punem pe primul loc investițiile în sănătate, considerând că modernizarea unui spital trebuie să prevaleze în fața reabilitării unei clădiri administrative.

Proiectul de reabilitare a clădirii Palatului Administrativ,nu a fost însă abandonat. Consiliul Județean Satu Mare a identificat alte surse de finanțare pe care le va accesa pentru o modernizare complexă a clădirii, nu doar din punct de vedere energetic.