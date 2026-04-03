Proiectul „Creșterea eficienței energetice a sediului administrativ al Consiliului Județean Satu Mare”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta 5 – Valul Renovării, a fost gestionat cu respectarea termenelor stabilite. Toate avizele necesare, inclusiv autorizația de construire au fost obținute la timp, iar documentațiile tehnice au fost realizate din fondurile alocate prin proiect.
În cursul anului trecut, în urma unei analize la nivel național privind proiectele prioritare care urmau să continue să fie finanțate prin PNRR, proiectul nu a mai fost inclus pe lista Ministerului Dezvoltării.
Finanțarea prin PNRR viza exclusiv lucrări de eficiență energetică. Cu toate acestea, bugetul alocat nu era suficient pentru o reabilitare energetică complexă a clădirii Palatului Administrativ. O intervenție completă ar fi implicat costuri neeligibile semnificative, care ar fi trebuit suportate din bugetul Consiliului Județean.
În acest context, Consiliul Județean Satu Mare a decis să direcționeze resursele proprii limitate către un proiect cu impact direct asupra sănătății publice. Astfel, a fost prioritizată acoperirea cheltuielilor neeligibile a proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Orășenesc Negrești-Oaș”, finanțat tot prin PNRR, în cadrul aceleiași componente – Valul Renovării. Am ales să punem pe primul loc investițiile în sănătate, considerând că modernizarea unui spital trebuie să prevaleze în fața reabilitării unei clădiri administrative.
Proiectul de reabilitare a clădirii Palatului Administrativ,nu a fost însă abandonat. Consiliul Județean Satu Mare a identificat alte surse de finanțare pe care le va accesa pentru o modernizare complexă a clădirii, nu doar din punct de vedere energetic.