110 locuri noi pentru copii, într-o investiție de peste 22 de milioane de lei, menită să susțină viitorul comunității

Municipiul Satu Mare marchează un nou pas important în dezvoltarea infrastructurii educaționale, odată cu inaugurarea celei mai mari și moderne creșe din oraș – Creșa „Grădina Fermecată”, un proiect realizat pentru a răspunde nevoilor tot mai mari ale familiilor tinere. Creșa ,,Grădina Fermecată’’ din Satu Mare este cea de-a 61-a creșă construită în România prin Programul guvernamental de construire de creșe coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Investiție majoră pentru viitorul copiilor

Evenimentul a avut loc în prezența ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, inițiatorul Programului național de construire a creșelor, alături de primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor.

Situată pe strada Iuliu Coroianu, noua creșă are o capacitate de 110 locuri, organizate în 11 grupe, și reprezintă o investiție de 22,26 milioane de lei, fiind una dintre cele mai importante realizări recente în domeniul educației antepreșcolare din municipiu.

lădirea dispune de spații de joacă interioare și exterioare, dormitoare, bucătărie proprie, iar o parte din necesarul de energie provine din surse regenerabile, răspunzând celor mai înalte standarde de siguranță și eficiență energetică. Construcția are regimul de înălțime PARTER și este separată în 3 nuclee funcționale: nucleul administrativ (zona de acces), nucleul de copii și cel tehnico-gospodăresc.

Primarul Kereskenyi Gabor a subliniat importanța proiectului, evidențiind ritmul accelerat de dezvoltare al orașului: „Satu Mare se dezvoltă, iar nevoia de creșe este tot mai mare. Vom continua să investim în viitorul copiilor noștri!”, a declarat edilul, mulțumind totodată ministrului pentru colaborare, echipei din Primărie și constructorului pentru implicare.

„Astăzi este o zi cu adevărat specială pentru Satu Mare. Inaugurăm cea mai mare creșă din municipiul Satu Mare – un proiect în care am investit nu doar resurse financiare, ci mai ales suflet și viziune. Creșa de la Satu Mare este cea cu numărul 61 finalizată prin Programul ”Sfânta Ana”, al cărui inițiator este domnul ministru Cseke Attila și pentru care UDMR a oferit toată susținerea. Această creșă nu este doar o clădire nouă. Este un spațiu gândit pentru cei mai mici dintre noi, dar și pentru liniștea părinților lor. Aici, 110 copii vor beneficia de condiții moderne, atât pentru activitățile educaționale, cât și pentru cele administrative. Vorbim despre o creșă de ultimă generație.





Din 2016 încoace, am mărit numărul de locuri în creșe, am construit noi creșe și am extins capacitatea celor existente. Azi, 512 de copii frecventează creșele din Satu Mare, iar din toamnă numărul lor va depăși 620. Această realizare nu ar fi fost posibilă fără sprijinul partenerilor noștri. Îi mulțumesc domnului ministru Dezvoltării pentru colaborarea excelentă, pentru implicarea în dezvoltarea orașului nostru. Domnul ministru Cseke Attila este un prieten al sătmărenilor – dovadă stă nu doar această creșă, ci și contribuția sa la construcția Podului Transilvania și la multe alte proiecte importante pentru comunitatea noastră. De asemenea, mulțumesc echipei din Primărie, Direcției Creșe și constructorului pentru tot efortul depus.

Creșa va fi deschisă în luna septembrie, până când vom pune la punct toate detaliile. Închei cu o promisiune: continuăm! Satu Mare are nevoie de mai multe creșe și lucrăm pentru asta. Următorul proiect, pe care îl vom realiza tot cu sprijinul domnului ministru Cseke, este creșa de pe strada Lalelei, a cărei construcție va începe în perioada următoare. Pentru că atunci când investim în educație și în infrastructură pentru copiii noștri, investim în cel mai sigur viitor al acestui oraș”, a declarat primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, cu ocazia inaugurării.

Oficialități prezente la inaugurare

La eveniment au participat numeroase oficialități și reprezentanți ai administrației publice și ai mediului educațional, printre care deputatul PSD Mircea Govor, deputații UDMR Magyar Lorand și Nagy Szabolcs, senatorii UDMR Turos Lorand și Mate Covacs, prefectul Tamas Altfatter, precum și viceprimarii municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan Ilieș și Raul Băbțan.

De asemenea, au fost prezenți reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean și alți invitați, confirmând importanța acestui proiect pentru întreaga comunitate sătmăreană.

Spații moderne, gândite pentru nevoile celor mici

Noua creșă este concepută pentru a oferi un mediu sigur, prietenos și adaptat nevoilor copiilor. Clădirea este organizată în trei nuclee funcționale: zona administrativă, zona destinată copiilor și zona tehnico-gospodărească.

Spațiile dedicate celor mici includ dormitoare, camere de joacă moderne, vestiare, grupuri sanitare, zone pentru servirea mesei și un cabinet medical. În același timp, infrastructura este completată de spații auxiliare precum bucătărie, spălătorie, călcătorie și biberonerie, toate contribuind la desfășurarea activității în condiții optime.

Model de eficiență energetică și sustenabilitate

Un element definitoriu al noii construcții îl reprezintă respectarea standardului nZEB (near-Zero Energy Building), ceea ce înseamnă o performanță energetică ridicată și costuri reduse de exploatare.

Creșa este dotată cu panouri solare și fotovoltaice, iar anvelopa clădirii este realizată cu materiale de înaltă calitate, asigurând o izolație termică eficientă. Aceste soluții moderne transformă investiția într-un model de sustenabilitate pentru viitoarele proiecte publice.

Un proiect pentru comunitate

După turul inaugural, ministrul Cseke Attila a prezentat detaliile investiției, subliniind rolul Programului național de construire a creșelor în dezvoltarea infrastructurii educaționale din România.

Noua creșă nu este doar o clădire modernă, ci o investiție în viitorul comunității, oferind copiilor un mediu propice dezvoltării armonioase și socializării timpurii, iar părinților – sprijin real în echilibrarea vieții profesionale și familiale.

Lucrările, de bună calitate, au fost executate de Asocierea Proiect Invest SRL & Proiect – Construct Regiunea Transilvania SRL & Valex Orizont SRL

Municipiul Satu Mare, un nou pas important în sprijinirea tinerelor familii

Odată cu deschiderea acestei creșe, numărul total de locuri disponibile în creșe în Satu Mare crește semnificativ, fără a se limita totuși la cifra de azi, Primăria Municipiului Satu Mare făcând pași importanți în proiectul construirii unei noi creșe, cea de pe Bulevardul Lalelei, care va avea o capacitate de 40 de locuri, dotări moderne și aceleași standarde de eficiență energetică. Și acest proiect al creșei de pe Bulevardul Lalelei beneficiază de finanțare guvernamentală, această investiție fiind finanțată tot de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. Instituția de învățământ antepreșcolar de pe Bulevardul Lalelei va avea o capacitate de 40 de locuri, dotări moderne și energie provenită parțial din surse regenerabile, 4 grupe, 4 dormitoare, camere de joacă, vestiare și grupuri sanitare, spații pentru luat masa și cabinet medical.