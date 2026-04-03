În perioada 27 martie-02 aprilie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, Poliției Municipiului Satu Mare, Poliția Orașului Tășnad –au transformat activitățile școlare obișnuite în sesiuni interactive dedicate siguranței rutiere, desfășurate la: Școala Gimnazială "Iuliu Coroianu" din localitatea Craidorolț, Școala Gimnazială "Lucian Blaga" din municipiul Satu Mare și la Școala Gimnazială din localitatea Sărăuad.

Peste 232 de elevi din ciclul primar și gimnazial au luat parte la discuții, exerciții demonstrative și prezentări adaptate vârstei lor, menite să îi ajute să înțeleagă importanța respectării regulilor de circulație. Acțiunile fac parte din aplicarea Concepției Poliției Române privind Educația Rutieră și a Planului Național de Măsuri pentru Siguranța Pietonilor și Bicicliștilor 2026, care urmăresc formarea unor obiceiuri preventive încă de la vârste fragede.

Pentru siguranța dumneavoastră și a celor din jur, Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare vă recomandă:

1. Traversați doar prin locuri permise – Folosiți trecerile de pietoni, pasarelele sau zonele semnalizate corespunzător. Evitați traversările printre mașini sau în curbe, unde vizibilitatea este redusă.

2. Respectați semnalele luminoase și indicațiile polițistului rutier – Chiar dacă nu circulă mașini, așteptați culoarea verde a semaforului pentru pietoni.

3. Asigurați-vă temeinic înainte de a traversa – Nu vă angajați în traversare fără să vă uitați în ambele sensuri, chiar și pe trecerea de pietoni. Contactul vizual cu șoferii poate salva vieți.

4. Evitați utilizarea telefonului mobil sau a căștilor audio când traversați – Atenția distribuită vă poate împiedica să observați pericolele din trafic.

5. Nu alergați pe trecerea de pietoni și nu vă opriți brusc pe carosabil – Comportamentul imprevizibil poate duce la accidente.

6. Fiți vizibili! – În condiții de vizibilitate redusă (noapte, ceață, ploaie), purtați îmbrăcăminte deschisă la culoare sau cu elemente reflectorizante, mai ales în zonele fără iluminat public.

7. Respectați obligațiile legale – Traversarea neregulamentară, deplasarea pe partea carosabilă sau neacordarea priorității vehiculelor atunci când nu aveți acest drept pot atrage sancțiuni și, mai grav, pot duce la accidente grave.

Polițiștii au remarcat interesul crescut al elevilor față de regulile și situațiile prezentate, semn că asemenea activități contribuie semnificativ la formarea unor viitori participanți la trafic responsabili.

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare își propune să continue astfel de proiecte în școlile din județ, consolidând colaborarea dintre polițiști, profesori și elevi pentru creșterea siguranței rutiere.