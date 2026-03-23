Un concert cameral și unul simfonic pe agenda săptămânii

Din nou mă las impresionat de modul în care Filarmonica de Stat Dinu Lipatti din Satu Mare ne invită la evenimentele pe care le produce. Pentru a nu mă simți chiar inutil am să fac câteva adnotații la textul trimis de conducerea instituției de cultură, adnotații care sper să nu impieteze asupra calității mesajului.

Mai menționez că și bografiile celor doi suedezo-norvegieni de origine româno-maghiară le-am împrumutat de la filarmonica sătmăreană, mai precis de facebook-ul acesteia. În ceea ce privește biografia Bernadettei vă rog să răsfoiți numărul nostru din 2 aprilie 2024.

Melodii nordice și pasiune germană – Triouri romantice cu pian

Marți 24 martie, de la ora 19:00, în Sala Filarmonicii, pe baza abonamentului cu nr. 34 sau a biletului procurat de la casierie vă invităm la o seară de muzică de cameră dedicată romantismului european în compania Trioului Felix, ansamblu care după zece ani revine la Satu Mare și aduce sensibilitatea expresivă și rafinamentul dialogului cameral.

Soții Sigmund (vioară) și Krisztina Tokaji Eikeset (violoncel) și pianista Czumbil Bernadette vor interpreta lucrări semnate de Edvard Grieg și Johannes Brahms, două personalități ale romantismului european care au oferit muzicii de cameră pagini de o profundă expresivitate.

Programul serii propune triouri romantice cu pian, în care dialogul dintre vioară, violoncel și pian dezvăluie bogăția timbrală și intensitatea emoțională a acestui repertoriu. O întâlnire muzicală elegantă, în care lirismul nordic și pasiunea germană se împletesc într-o experiență artistică aparte!

Concert Simfonic – Armoniile lumii pentru suflători și percuție

Joi 26 martie, de la ora 19:00, tot în Sala Filarmonicii dar pe baza abonamentului cu nr. 35 vă invităm de acestă dată la un concert special dedicat universului sonor al instrumentelor de suflat și percuție, susținut de Ansamblul de suflători și percuție al orchestrei filarmonicii, sub bagheta dirijorului Lorenzo Moroni.

Programul serii propune o călătorie muzicală prin stiluri, epoci și spații culturale diferite, reunind lucrări semnate de compozitori de renume precum Edward Elgar, Frederick Loewe, Lorenzo Bocci, Johan de Mey, Franco Cesarini, Philip Sparke, Dimitri Shostakovitch, Astor Piazzola, Jacob de Haan, George Gershwin și Leonard Bernstein. Prin bogăția timbrală și energia specifică ansamblurilor de suflători, concertul promite o experiență muzicală vibrantă, în care eleganța repertoriului clasic se împletește cu ritmuri moderne, influențe jazz și accente cinematice! Concertele Filarmonicii „Dinu Lipatti” se desfășoară cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, ordonatorul principal de credite. Despre biografia italo-orădenului Lorenzo Moroni am scris cu prilejul „vizitei” acestuia la Muzeul de Artă din Satu Mare, vizită ce a avut loc anul trecut în august 12. Sigmund Eikeset Solistul recitalului cameral din data de 24 martie este membru al Kristiansand Symfoniorkester din anul 2010. Anterior, a fost membru permanent al Cvartetului Ålesund. Ca muzician de orchestră, a colaborat, printre altele, cu Göteborgs Symfoniker, GöteborgsOperans Orkester, Kringkastingsorkestret și Arktisk Filharmoni, lucrând cu dirijori precum Esa-Pekka Salonen, Leif Segerstam, Neeme Järvi și Herbert Blomstedt. Sigmund este un muzician de cameră dedicat, cântând în diverse formații, precum trio de corn, trio de coarde, trio cu pian, cvartet de coarde și cvartet cu pian. Este membru fondator al Trioului Felix, împreună cu soția sa, violoncelista Krisztina Eikeset și cu pianista Czumbil Bernadette. În stagiunea 2025/26 va interpreta, printre altele, triourile cu pian de Piotr Ilici Ceaikovski, Maurice Ravel, Johannes Brahms și Edvard Grieg, transcripția pentru trio de coarde a Variațiunilor Goldberg de Johann Sebastian Bach, precum și cvartetele cu pian de Gabriel Fauré și Johannes Brahms. Concertele sale de muzică de cameră vor continua și în stagiunea 2026/27, incluzând lucrări de Stig Nordhagen (trio cu orgă și clarinet), triouri cu pian de Dmitri Șostakovici și Markus Paus, precum și cvartete de coarde de Kjell Mørk Karlsen și Ludwig van Beethoven. Eikeset Tokaji Krisztina Solista recitalului cameral din data de 24 martie, își desfășoară activitatea atât ca muzician de orchestră, valorificându-și experiența în cadrul Kristiansand Symfoniorkester, Stavanger Symfoniorkester, Den Norske Opera & Ballett și al Sveriges Radios Symfoniorkester. Totodată, este o muziciană de cameră dedicată și activă. Cântă în diverse formule, precum trio cu pian, cvartet cu pian, trio de coarde, cvartet de coarde, dar și în ansambluri mai mari, cum ar fi sextet și octet de coarde.

În luna martie a acestui an a urcat pentru prima dată pe scena festivalului Bach Marathon din Cluj, unde a interpretat una dintre suitele pentru violoncel solo și o sonată pentru gambă. În luna septembrie are programat un recital alcătuit din lucrări pentru violoncel și pian compuse de femei compozitoare, mai puțin cunoscute publicului larg. De asemenea, în luna septembrie va avea loc și o seară de muzică contemporană, în cadrul căreia va interpreta în primă audiție trei lucrări de muzică de cameră al compozitorul norvegian Stig Nordhagen. Krisztina și-a început studiile de violoncel la Oradea, apoi a urmat Academia de Muzică „Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca, precum și instituția Högskolan för scen och musik din Göteborg, Suedia, unde a obținut diploma de master. Ulterior, și-a perfecționat studiile instrumentale în Norvegia, la Universitetet i Stavanger. Pe lângă limba maternă, vorbește fluent româna, engleza, norvegiana și suedeza.








