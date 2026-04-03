



Interpretul sătmărean Petrică Mureșan revine în atenția publicului cu o nouă piesă lansată chiar în această după-amiază – „Omule în lumea asta cât trăiești”, un cântec cu mesaj profund despre viață, încercări și valorile autentice.

Noua creație transmite, într-un stil sincer și emoționant, o lecție despre oameni, alegeri și lucrurile care rămân cu adevărat în suflet. Este genul de piesă în care fiecare ascultător se poate regăsi, prin simplitatea și adevărul versurilor.

Linia melodică este semnată de Florea Ion, producția a fost realizată în studioul lui Ovidiu Szilaghi, iar videoclipul poartă semnătura oMs Profesional Media.

Prin această lansare, Petrică Mureșan își reconfirmă stilul autentic și apropierea de public, oferind o piesă care nu doar se ascultă, ci se și simte.

Ascultă melodia aici: