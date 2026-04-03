



Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare a dispus toate măsurile necesare pentru asigurarea și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, astfel încât întreaga comunitate sătmăreană să se bucure în liniște de perioada sărbătorilor de Florii și a Paștelui Catolic.

Astfel, peste 350 de polițiști din cadrul structurilor de ordine publică, poliție rutieră, arme, economic, investigații criminale și alte structuri operative vor acționa în teren și în proximitatea lăcașurilor de cult, pentru prevenirea tulburării ordinii și liniștii publice, descurajarea și combaterea infracționalității, precum și pentru protejarea persoanelor și a bunurilor acestora. Totodată, se va urmări asigurarea desfășurării în condiții normale a traficului rutier și pietonal.

Pe întreaga durată a acestei perioade, polițiștii sătmăreni vor acționa în sistem integrat, împreună cu celelalte instituții cu atribuții în domeniu, pentru menținerea unui climat de siguranță și prevenirea faptelor antisociale.

O atenție deosebită va fi acordată zonelor din apropierea bisericilor și lăcașurilor de cult, unde vor avea loc slujbe religioase dedicate Floriilor și Învierii Domnului, precum și zonelor aglomerate, în vederea prevenirii faptelor cu violență și a furturilor.

În perioada desfășurării slujbelor religioase, polițiștii de ordine publică și rutieră vor fi prezenți în toate localitățile în care se organizează astfel de activități, pentru a asigura desfășurarea acestora în condiții de siguranță.

De asemenea, polițiștii rutieri vor acționa cu prioritate pentru prevenirea accidentelor de circulație, utilizând echipamente moderne de monitorizare a traficului și de măsurare a vitezei, precum și aparate pentru depistarea conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Recomandăm tuturor participanților la trafic să adopte o conduită responsabilă, să își planifice din timp deplasările și să evite zonele aglomerate, pentru a preveni eventualele neplăceri.

Totodată, îi sfătuim pe cetățeni să acorde o atenție sporită bunurilor personale, să nu permită accesul persoanelor necunoscute în locuințe și să își asigure corespunzător imobilele atunci când pleacă de acasă.