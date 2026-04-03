Liga a 3-a: Viitorul Arad- Unirea Tășnad 1-2 ( 1-1)





Start perfect de play-off cu victorie mare la Sânnicolau Mic

Unirea Tășnad a început cu dreptul play-off-ul Ligii a III-a, reușind o victorie muncită și spectaculoasă pe terenul Viitorului Arad, scor 2-1, într-un meci disputat pe o vreme capricioasă, cu ploaie și aproximativ 150 de spectatori în tribunele arenei „Banatul” din Sânnicolau Mic.

Formația sătmăreană a arătat încă din start că nu a venit în excursie în județul Arad. Elevii lui Tășnad au pus presiune pe gazde încă din primele minute, iar ocaziile s-au ținut lanț la poarta lui Faur. Sanogo și Chitaș au fost protagoniștii începutului, însă imprecizia și intervențiile portarului arădean au amânat deschiderea scorului.

Momentul cheie al partidei s-a consumat în minutul 27, când Viitorul a rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Faur, în postura de ultim apărător, la un duel cu Sanogo. Superioritatea omului în plus s-a văzut rapid, iar două minute mai târziu Unirea a dat lovitura: Roland Vajda a executat impecabil o lovitură liberă de la 19 metri, direct în vinclu, pentru 0-1.

Arădenii au reacționat prompt și, în mod surprinzător, au egalat în minutul 34 prin Abdul, profitând de o fază rapidă de contraatac. Până la pauză, jocul a rămas deschis, cu ocazii de ambele părți, însă scorul a rămas 1-1.

Repriza secundă a fost controlată mai bine de sătmăreni, care au gestionat inteligent avantajul numeric și au căutat momentul decisiv. Acesta a venit în minutul 61, când Ciul a centrat excelent dintr-o lovitură liberă, iar Kuadio a reluat imparabil cu capul, aducând Unirea în avantaj, 1-2.

Pe final, Viitorul a încercat să revină, dar defensiva Tășnadului, bine organizată în jurul lui Traia, a rezistat fără emoții majore. Chiar și în inferioritate numerică, gazdele au avut câteva încercări, însă fără precizie. De remarcat că în minutele de prelungire arădenii au atacat inclusive cu portarul doar că mai aproape de gol au fost tot tășnădenii în minutul 90+3 când Vultur a trimis de la 30 m puțin pe lângă poarta goală…

Succesul de la Arad este unul extrem de important pentru Unirea Tășnad, fiind prima victorie din play-off și un rezultat care o apropie la doar trei puncte de liderul Poli Timișoara, care urmează să joace sâmbătă cu Sănătatea Cluj.

Pentru sătmăreni urmează un nou test important: etapa viitoare, pe 10 aprilie, de la ora 17, Unirea va evolua pe teren propriu împotriva celor de la Metalurgistul Cugir.

Un început perfect de play-off pentru Unirea Tășnad, care confirmă forma bună și ambițiile de a se bate pentru primele locuri.

Formații:

Viitorul: Faur – Băloi, Bakayoko, Marku, Ștef – Rasaq – Larosa, Vîlcu, Sas, Abdul – Filimon. Pe bancă: Gîrlea – Al. Catanzariti, Ciocondar, Assan, Ghergar, Hațegan, Afedzi, Miculaiciuc, Pantea.

Tășnad: Traia – Ciul, Funkenhauzer, Csatari, D. Matei – Kuadio, Fl. Chitaș – Al. Negrea, R. Vajda, Cl. Băciuț – M. Sanogo. Pe bancă: Dumitru – Groza, Gomez, Topan, Tătaru, Vultur, Matiș, Țăran, Militaru.

Arbitri: Dragoș Lunca – Alin Revnic, Ionuț Sabou (toți trei din Cluj-Napoca). Rezervă: Marin Cîrciumaru (Timişoara)

Observator arbitri: Cătălin Botaș (Timişoara)

Delegat joc: Simion Moatăr (Lugoj)