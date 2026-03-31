Deputatul PSD de Satu Mare, alături de primarul Kereskenyi Gabor și colegul său Magyar Loránd (UDMR), a facilitat dialogul cu ministrul Ciprian Șerban pentru proiectele majore ale orașului
București – deputatul Govor deschide calea dialogului
Marți, 31 martie 2026, Mircea Govor, deputat PSD de Satu Mare, a avut un rol esențial în organizarea întâlnirii dintre primarul municipiului, Gabor Kereskenyi, și ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, la București. Alături de colegul său Magyar Loránd (UDMR), deputatul Govor a facilitat un dialog constructiv, orientat spre rezultate concrete pentru dezvoltarea infrastructurii județului.
Priorități strategice pentru mobilitate și conectivitate
În cadrul întâlnirii, Mircea Govor a condus discuțiile pe direcțiile prioritare pentru municipiu și județ:
- Demararea lucrărilor la Drumul Expres Satu Mare – Oar, vital pentru legătura rapidă a județului la rețeaua europeană.
- Deschiderea traficului rutier peste calea ferată pe Str. Cimitirului, pentru fluidizarea circulației în oraș.
- Clarificarea situației zborurilor TAROM și asigurarea unei conectivități aeriene stabile pentru Satu Mare.
- Consolidarea colaborării instituționale între administrația locală și guvern, pentru implementarea proiectelor majore.
Deputatul a subliniat că întâlnirea a fost una serioasă, orientată spre decizii asumate și rezultate concrete, apreciind deschiderea ministrului Ciprian Șerban pentru sprijinul proiectelor județului.
Colaborare PSD–UDMR pentru rezultate palpabile
Mircea Govor a evidențiat importanța colaborării între formațiunile politice PSD și UDMR pentru binele comunității: „Satu Mare este pe mâini bune, prin colaborare, unitate și viziune clară, susținute de responsabilitate și decizii care produc rezultate.”
Împreună cu primarul Kereskenyi și deputatul Magyar Loránd, Govor a arătat că faptele fac diferența atunci când politicienii lucrează unit pentru dezvoltarea locală.