Deputatul PSD de Satu Mare, alături de primarul Kereskenyi Gabor și colegul său Magyar Loránd (UDMR), a facilitat dialogul cu ministrul Ciprian Șerban pentru proiectele majore ale orașului

București – deputatul Govor deschide calea dialogului

Marți, 31 martie 2026, Mircea Govor, deputat PSD de Satu Mare, a avut un rol esențial în organizarea întâlnirii dintre primarul municipiului, Gabor Kereskenyi, și ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, la București. Alături de colegul său Magyar Loránd (UDMR), deputatul Govor a facilitat un dialog constructiv, orientat spre rezultate concrete pentru dezvoltarea infrastructurii județului.

Priorități strategice pentru mobilitate și conectivitate

În cadrul întâlnirii, Mircea Govor a condus discuțiile pe direcțiile prioritare pentru municipiu și județ:

Demararea lucrărilor la Drumul Expres Satu Mare – Oar, vital pentru legătura rapidă a județului la rețeaua europeană. Deschiderea traficului rutier peste calea ferată pe Str. Cimitirului, pentru fluidizarea circulației în oraș. Clarificarea situației zborurilor TAROM și asigurarea unei conectivități aeriene stabile pentru Satu Mare. Consolidarea colaborării instituționale între administrația locală și guvern, pentru implementarea proiectelor majore.

Deputatul a subliniat că întâlnirea a fost una serioasă, orientată spre decizii asumate și rezultate concrete, apreciind deschiderea ministrului Ciprian Șerban pentru sprijinul proiectelor județului.

Colaborare PSD–UDMR pentru rezultate palpabile

Mircea Govor a evidențiat importanța colaborării între formațiunile politice PSD și UDMR pentru binele comunității: „Satu Mare este pe mâini bune, prin colaborare, unitate și viziune clară, susținute de responsabilitate și decizii care produc rezultate.”

Împreună cu primarul Kereskenyi și deputatul Magyar Loránd, Govor a arătat că faptele fac diferența atunci când politicienii lucrează unit pentru dezvoltarea locală.