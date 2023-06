Festivitatea de absolvire a claselor a-VIII-a, la Școala Gimnazială „Grigore Moisil”

- Advertisement -

Odată cu data de 8 iunie, absolvenții claselor a-VIII-a de la Școala Gimnazială „Grigore Moisil” din Satu Mare, și-au luat la revedere de la anii de gimnaziu. Astfel a avut loc festivitatea de premiere, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Satu Mare, începând cu ora 10.00.

Cei care în urmă cu nouă ani au pășint timid pentru prima dată în curtea școlii, au încheiat acum o etapă importantă a vieții lor, și anume învățământul gimnazial. Pe parcursul anilor, absolvenții claselor a-VIII-a de la Școala Gimnazială „Grigore Moisil” au reușit cu bucurie să împletească dragostea de carte cu pretenia, clădindu-și la început temelia cunoașterii, sorbind apoi din izvorul nesecat al înțelepciunii și căutând neîncetat să atingă un ideal.

Directorul Școlii Gimnaziale „Grigore Moisil”, Claudiu Mondici a sfătuit viitorii liceeni

„Marcăm finalizarea ciclului gimnazial al promoției 2023, un eveniment deosebit din viața celei de-a 120 a generație de absolvenți ai Școalii Gimnaziale „Grigore Moisil” din Satu Mare. Dragi elevi, de-a lungul celor 120 de ani de existență, școala pe care voi o absolviți azi și care poartă numele marelui matematician Grigore Moisil, s-a remarcat atât la nivel locat, cât și național, nu doar prin rezultate deosebite, ci și prin faptul că aici și-au pus bazele mari personalități care au ajuns profesori, profesori universitari, medici, avocați, ingineri și asa mai departe. Așadar, și din aceste motive, puteți spune cu mândrie că sunteți absolvenți ai gimnaziului Grigore Moisil. Pe parcursul celor nouă ani pe care i-ați petrecut majoritatea dintre voi în această unitate de învățământ, începând cu doamnele voastre învățătoare, continuând cu diriginții voștri și alături de întregul corp profesoral al școlii, toți au încercat să vă deschidă drumul spre tainele cunoașterii. Au manifestat grijă și înțelegere față de voi și au încercat să vă susțină în timida voastră încercare de a deslușii corola de minuni a lumii. Dascălii voștri au încercat să vă țină pe drumul cel drept, uneori a fost dificil, ținând cont de contextele pe care le-am traversat de-a lungul ultimilor trei ani, mă refer aici la pandemia de COVID-19 care s-a instalat în martie 2020, pe când voi erați clasa a-V-a și care ne-a obligat să trecem activitățile didactice în online, lucru pentru care trebuie să recunoaștem, nu eram pregătiți așa cum se cuvine, dar vreau să cred că ne-am adaptat din mers noilor cerințe și am reușit să facem față cu bine provocării. Dascăli fiind, avem conștiința responsabilității și a misiunii noastre așa că atât în perioada pandemiei cât și acum, în perioada grevei din sistemul de învățământ, am fost în contact permanent cu toți elevii, în special cu voi, abolvenții, iar eu ca director, m-am ținut de cuvânt, așa cum am stabilit în luna septembrie, festivitatea are loc în data de 8 iunie. Cu toate că unele reacții ale noastre poate vi s-au părut exagerate, severe, vreau să cred că în viață veți înțelege că totul a fost spre binele vostru. Vă doresc ca ceea ce v-au insuflat dascălii voștri, disciplina și lupta perseverentă să vă călăuzească pașii în viață”, i-a sfâtuit directorul Școalii Gimnaziale „Grigore Moisil”, Claudiu Mondici pe viitorii liceeni.

Directorul Claudiu Mondici la final de gimnaziu, le-a dorit absolvenților claselor a-VIII-a mult succes și să se bucure de tot ce este frumos și bun în viață, și de asemeneaa le-a urat succes la examenul de capacitate.

Inspectorul școlar general Anișoara Boitor și prefectul Radu Roca, prezenți la festivitatea de absolvire

De asemenea, prezenți în sala au fost și inspectorul școlar general Anișoara Boitor și prefectul Radu Roca.

„Ne aflăm la finalul unui drum care deschide noi orizonturi pentru acești copii minunați. Un drum pe care l-au parcurs având foarte multe piedici, mă întorc acum către voi și vă spun cu foarte mare sinceritate că sunteți niște învingători! Ați trecut prin pandemie, am avut la graniță un război, astăzi suntem într-un context delicat, dar știu sigur că veți reuși. Acest parcurs educațional, voi l-ați avut împreună cu profeșirii și părinții voștri cărora le mulțumesc. Dragi elevi, vă doresc mult succes la examenele care urmează, să ajungeți la liceul pe care îl doriți, la specializarea pe care v-ați ales-o și care vă va împlinii din puct de vedere profesional”, a precizat inspectorul școlar general Anișoara Boitor.

Prefectul Radu Roca le-a acordat absolvenților câteva cuvinte de încurajare și apreciere.

„Este un moment deosebit, unic în viața acestor copii. Am ales să vin la această festivitate de final de ciclu gimnazial din respect pentru cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale „Grigore Moisil”, o școală etalon al învățământului sătmărean. Din respect pentru acești copii care merită toată apecierea noastră și mai ales sprijinul nostru deoarece, pentru ei, emoțiile abia acum încep și bineînțeles, din respect pentru părinți, care îi susțineți necondiționat și își doresc pentru ei tot ce e mai bun în lume. Această generație a trecut printr-o pandemie, acum emoțiile le sunt sporite și de situația incertă cauzată de această grevă, dar eu sunt convins că în scurt timp, lucrurile se vor rezolva prin dialog, respect și înțelegere, sper ca în câteva zile, totul să revină la normal. E timpul să revenim la normalitate, ca peste ani, această generație să nu ne arate cu degetul că le-am stricat unul dintre cele mai importante momente din viața lor”, a spus prefectul Radu Roca.

Pe parcursul festivității absolvenții au fost premiați cu primiile I, II, III și cu mențiuni, dar și cu premii obținute în urma olimpiadelor la care au participat pe parcursul anului școlar în curs, iar participanții s-au putut bucura de momente artistice oferite de elevii Școlii Gimnaziale „Grigore Moisil” din Satu Mare.