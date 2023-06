FOTOGALERIE. Pivnița Misterelor din Ardud, reabilitată

- Advertisement -

În cadrul proiectului cu titlul „Moștenire comună – Conservarea si revitalizarea patrimoniului istoric al Cetății Pniv din Ucraina și al Cetății Ardud din România pentru dezvoltarea turismului” („SHARING HERITAGE: Preserving Historical Legacy of Pniv Fortress in Ukraine and Ardud Fortress in Romania for Tourism Development”) 2SOFT / 2.1 / 169, investiție finanțată de către Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România – Ucraina 2014-2020 – Eni-Cross Border Cooperation, s-au realizat achiziții și lucrări necesare de reabilitare a obiectivului PIVNIȚA MISTERELOR, parte dintr-o rețea complexă de tuneluri care străbat dealul Cetății Ardud.

Legendele locale vorbesc despre zeci de kilometri de tuneluri impresionante care ar face legătura între ARDUD și alte două castele din Satu Mare.

Lucrările realizate la Pivnița Misterelor au vizat:

– realizare pavaj interior cu piatră – 300 mp;

– instalare sistem de iluminat în tuneluri – 100 de spoturi;

– achiziție dezumidificatoare – 6 buc;

– realizare și montare poartă de intrare – 1 buc.

Datorită investiției realizate în tunelurile de sub cetate, acestea pot fi folosite în scopuri turistice, expoziționale sau pot deveni spații inedite de conferință sau lansări de carte atrăgând tot mai mult public. Pivnița Misterelor a devenit parte din turul ghidat uzual al Cetății Ardud și reușește să îi impresioneze întotdeauna pe cei care pășesc în străfundul ei.