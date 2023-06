NEGOCIERI Sunt șanse foarte mari ca greva profesorilor să se încheie luni

- Advertisement -

Nicolae Ciucă și sindicatele din învățământ nu au ajuns la un numitor comun, după noile negocieri care au avut loc duminică dimineața, astfel că greva va continua. Ciucă, totuși, le-a dat un ultimatum dascălilor, după ce le-a promis noi majorări salariale, însă fără a le satisface cererile sindicaliștilor. Cu toate acestea, sunt șanse foarte mari ca greva să se încheie luni, la ora 10.00, iar cursurile să fie reluate începând de marți.

”Subliniez, încă o dată, caracterul de responsabilitate a tuturor demersurilor pe care le-am făcut în această perioadă, responsabilitate atât față de tot ceea ce înseamnă societatea românească și în mod deosebit față de sistemul de educație.

Totodată, am dorit să înțelegem cu toții că este vorba de seriozitate și de angajament și nu am dorit să venim cu măsuri populiste care să ducă la dereglarea sistemului. Sunt măsuri care sunt realizabile și am convingerea că, așa cum au decurs discuțiile din această dimineață, am înțeles cu toții că nu există alt parcurs decât acesta și, în tot ceea ce am realizat până acum, am dat dovadă că ceea ce am promis am făcut și sunt convins că, astfel, toți dascălii din sistemul de educație vor avea încredere că ne ținem promisiunile, așa cum am demonstrat și până acum.

Ca atare, pentru mâine, după ce astăzi vom pune în transparență conținutul ordonanței, toți cei care lucrează în instituțiile de învățământ vor înțelege demersul nostru, vor lua o decizie pe care o vor transmite până mâine la ora 10:00, așa cum am agreat cu reprezentanții sindicatelor. Ulterior, vom avea o nouă ședință de Guvern în care vom aproba ordonanța și, în felul acesta, conflictul de muncă se va fi încheiat. În ceea ce privește ședința de astăzi, avem o ordonanță de urgență prin care dorim să completăm calendarul activităților ce țin de închiderea anului școlar și derularea examenelor. Este vorba de examenul de bacalaureat și de cele de Evaluare Națională.”, a spus Nicolae Ciucă.

Conform stiripesurse.ro, sindicaliștii din educaţie i-au dat asigurări premierului că vor accepta oferta actuală a Guvernului, iar luni vor anunța încetarea grevei.

„Mâine, la ora 10, vom transmite Guvernului poziția colegilor noștri, după ce vor intra în posesia conținutului actului normativ. Colegii au transmis foarte clar că vor să vadă conținutul actului normativ”, au anunțat sindicaliștii din educație.

După răspunsul sindicaliștilor, Nicolae Ciucă va convoca o ședință de Guvern, în cadrul căreia va fi adoptată OUG prin care se garantează celor din educație că vor fi luate măsurile, apoi va demisiona și va porni, oficial, „rotativa”.

Nicolae Ciucă a anunțat oferta Guvernului pentru sindicaliști:

25% creștere salariala de la data de 1 iunie;

1.500 lei anual pentru personalul didactic de predare și auxiliar pana in 2027, in luna octombrie;

500 anual pentru personalul nedidactic, pana in 2027;

50% prima transă din noua grila de salarizare, de la data de 1 ianuarie 2024.