Brandon Kurtinecz: De la furatul unei brichete la Campionatul Mondial de Ultramaraton

- Advertisement -

O poveste de determinare și pasiune în lumea alergării pe distanțe lungi

În orașul Livada, un tânăr talentat a ridicat stindardul sportului de ultramaraton. Brandon Kurtinecz, născut pe 23 noiembrie 1997, s-a născut cu o pasiune pentru alergare și a depășit obstacole neașteptate pentru a ajunge în vârful acestei discipline extrem de solicitante. Înainte de participarea sa la Campionatul Mondial de Ultramaraton din Taipei în decembrie 2023, ne-am așezat la un pahar de vorbă cu Brandon pentru a afla mai multe despre călătoria sa și obiectivele viitoare.

Copilăria în Livada

Brandon a crescut în pitorescul oraș Livada până în clasa a 8-a, unde și-a început călătoria în alergare. Cu un zâmbet ușor nostalgic, el ne-a spus: “Prima experiență a mea cu alergatul profesionist a fost la vârsta de 5 ani, când mă uitam la un concurs de alergare cu vecinul meu. Încăpățânat fiind, m-am decis să încerc și eu. Mi-am luat în cap ideea că vreau să fac asta în viață, așa că am început să alerg în fiecare seară, 10 ture în jurul blocului, pentru a mă antrena.”

De la Pasiune la Profesionalism

Brandon nu și-a imaginat inițial că alergarea va deveni ceva serios. Pasiunea sa a crescut treptat, iar în cele din urmă a ales să se dedice alergării pe distanțe lungi, cunoscută sub numele de ultramaraton. În prezent, acest tânăr atlet și-a definitivat educația la Colegiul Național Doamna Stanca din Satu Mare și a obținut o licență în Studii Europene, urmată de doi ani de masterat în Management de Program și Afaceri Europene Cluj Napoca.

,,Am fost micut si am furat bricheta mamei mele, și ea zicea că nu ii voie să mă joc cu focul și atunci țin minte că am alergat pentru prima data, să nu îmi iau ceartă de la mama. Prima mea experiență cu alergatul profesionist a fost la vârsta de 5 ani cand ne uitam împreuna cu vecinul la un concurs de alergare iar eu fiind încăpățânat si dobitoc, în momentul în care vecinul mi-a spus că ,,tu n-ai putea face așa ceva” mi-am luat în cap ideea că vreau să fac asta în viață, așa că am început să alerg în fiecare seară 10 ture în jurul blocului să mă antrenez”. Niciodată nu m-am văzut în domeniu, era fix ultima activitate pe care voiam să o fac în mod profesionist.

Ironia vieții îi că am avut la un moment dat o insomnie de 3 zile și la un moment dat mi-am închipuit dacă cineva poate să alerge o zi întreagă fără oprire. Și acum am ajuns la nivelul la care particip la un Campionat Mondial. În cei 10 ani de când îs atlet niciodată nu mi-a trecut prin cap ideea că iubesc alergatul dar soarta face ca totuși să fie lucrul pe care îl fac cel mai des.”

Despre motivul pentru care a rămas la ultramaraton, Brandon ne-a spus: “Există o diferență majoră de percepție între maraton și ultramaraton, în sensul în care ambele sunt intensive, dar ultramaratonul, în sens spiritual, începe abia după aproximativ 100 de kilometri și 12 ore de alergat, deoarece corpul și mintea ta intră în sevraj. Ești extenuat fizic, psihic și spiritual, și atunci iese la iveală adevăratul tău caracter.”

Pregătire și Antrenament

Pentru a se pregăti pentru competiții, Brandon își planifică cu grijă antrenamentele cu luni înainte de evenimente, acordând o atenție deosebită pregătirii mentale și fizice. Despre pregătirea sa, el ne-a dezvăluit: “Planul de antrenament este o chestiune privată și intimă a unui atlet. Încurajez pe fiecare atlet să facă la fel pentru a păstra “secretele în casă” și pentru a face ca fiecare concurs să fie o surpriză. Nu am o dietă specifică, dar am grijă la carbohidrați și la calorii. În cazul ultramaratonului,nu trebuie să ai un deficit caloric, așa că sunt extrem de atent la alimentație.”

Legitimat la Pro Racer Satu Mare, fiind printre primii membrii legitimati, având însa un hiatus când a fost legitimat la mai multe cluburi sportive din Cluj dar într-un final soarta l-a adus înapoi, acasă la Satu Mare. „In principiu mă antrenez singur, prefer solitudinea. De 3 ani însă, mă antrenez cu un instructor al cărui pseudonim este ,,Mihai”, rezultatele mele fiind semnificativ mai bune de când colaborez cu acesta.”

Recuperare și Odihnă

Pentru a se asigura că este în cea mai bună formă pentru competiții, Brandon acordă importanță odihnei și recuperării. El ne-a dezvăluit: “Încerc să am cele 8 ore de somn active pe noapte și fac aproximativ 10 minute de stretching după antrenament. După sesiunile mai intense de antrenament, fac o baie cu apă rece. Deocamdată, nu ne permitem sesiuni de masaje, dar am eu un masaj special la 3 dimineața!”

Campionatul Mondial de Ultramaraton 2023

Cu Campionatul Mondial de Ultramaraton din Taipei aproape de debut, Brandon își stabilește un obiectiv personal ambițios: “Scopul meu este să alerg cel puțin 260 de kilometri în cele 24 de ore de concurs. Dacă nu îmi ating acest obiectiv, îmi voi tăia părul chel.” Cu un record personal anterior de 221 de kilometri în 24 de ore de alergat, el este determinat să se depășească.

În ciuda așteptărilor ridicate, Brandon abordează competițiile cu calm: “Emoții nu am deloc. Am ajuns la stadiul în care concursurile le văd ca niște antrenamente mai intense și mai lungi, deoarece poziția finală nu contează, ci urmez să obțin o performanță bună, dar asta nu înseamnă că nu voi da tot ce este mai bun din mine.”

Cu doar câteva zile înainte de Campionatul Mondial de Ultramaraton, Brandon se pregătește să reprezinte România alături de echipa sa. După Campionatul Mondial, el are planuri mari pentru a sărbători alături de familie și de prietenii din Satu Mare.

Cu determinare și pasiune, Brandon Kurtinecz este pe cale să reprezinte România în lumea alergării pe distanțe lungi. Cu un viitor plin de promisiuni și realizări, acest tânăr atlet are tot sprijinul nostru și urăm mult succes în Campionatul Mondial de Ultramaraton din Taipei.