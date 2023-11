Corul Madrigal revine în Statele Unite după 35 de ani – turneu aniversar grandios la Washington, New York, Chicago și Seattle, cu recitaluri în Catedrala Națională a SUA și Congresul american. Biletele s-au epuizat în primele zile de la lansare în toate orașele

- Advertisement -

La 60 de ani de existență, Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu, se va afla în America, la invitația Ambasadei României în Statele Unite ale Americii, în cadrul unui turneu aniversar, în perioada 24 noiembrie – 4 decembrie 2023.

Corul va susține șase concerte în patru mari orașe: Washington, New York, Chicago și Seattle, biletele fiind deja epuizate în primele zile de la lansare. Concertele vor avea loc în mai multe clădiri istorice și de cultură americane: în clădirea Congresului american și la National Cathedral din Washington, D.C.; în New York, în cea mai mare catedrală episcopală din lume, Saint John the Divine Cathedral și în celebra sală de concerte Merkin Hall; la Town Hall din Seattle și la Saint James Lutheran Church din Chicago.

După 35 de ani de la ultimul său turneu peste ocean, când la unul dintre spectacole a participat președintele Jimmy Carter, Corul Madrigal se va întâlni cu publicul american, dar și cu românii din Statele Unite de pe ambele Coaste ale Americii, cu un repertoriu amplu de muzică renascentistă, colinde românești și internaționale, precum și compoziții corale universale.

“Corul Madrigal este unul dintre cele mai bune proiecte culturale pe care România îl poate prezenta lumii, un vector important al diplomației noastre publice, o emblemă de primă clasă care pune țara noastră pe harta culturală a lumii. Turneul corului Madrigal este și o ocazie excelentă de a celebra talentul românesc, acesta fiind motto-ul sub care ambasada noastră a organizat evenimentele de diplomație publică în acest an”, a declarat ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru.

Turneu cu casa închisă

Americanii și comunitățile de români din Statele Unite așteaptă cu nerăbdare turneul Corului Madrigal. Cu aproape o lună înainte de începerea turneului, au fost epuizate, deja, toate biletele cele patru orașe. Motiv pentru care organizatorii au decis ca în Chicago Corul Madrigal să susțină un al doilea concert, pe lângă cel programat inițial.

Madrigal în cea mai mare catedrală din lume – Saint John the Divine Cathedral

Corul Madrigal va avea ocazia să performeze în cea mai mare catedrală episcopală din lume, care reprezintă un reper al patrimoniului arhitectural mondial. Saint John the Divine Cathedral din New York are o suprafață de aproximativ 11.200 mp și este, de asemenea, printre cele 5 cele mai mari clădiri bisericești din lume, ca suprafață și volum. Construcția sa a început în 1892 și continuă și astăzi.

Organizat de Ambasada României în Statele Unite ale Americii împreună cu Institutul Cultural Român de la New York, cu sprijinul generos al Ministerului Culturii și al sponsorilor Banca Transilvania, Vodafone, ING, UiPath și Fan Courier, turneul Corului Madrigal anticipează sărbătorile de iarnă, dar marchează și Ziua Națională a României.

Detalii despre eveniment, calendar, spațiile de desfășurare și accesul publicului sunt disponibile pe website-ul turneului – www.madrigaltour.com.