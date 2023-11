EVENIMENT Gala „Pas spre viitor” și-a scris povestea și anul acesta alături de oameni de bine

- Advertisement -

Sub genericul ,,7 provocări și 1 echipă fantastică, 7 scenarii și 1 film de gală”, Asociația Acces la Viitor a celebrat voluntariatul în cadrul celei de-a doua ediții a Galei ,,Pas spre Viitor”. În prezența oamenilor de bine care cred în ,,Puterea lui Împreună “ și proiectele derulate de Asociatia Acces la Viitor, s-a desfășurat în data de 21 noiembrie, începând cu orele 16.00, la Cinema One Laserplex Satu Mare, Gala „Pas spre viitor”. În sala de cinema de la Aushopping s-a desfășurat cel mai așteptat moment și cel mai solemn proiect, respectiv predarea celor 20 biciclete, Premii Speciale pentru școlile care se confruntă cu fenomenul de abandon școlar.

Premiile speciale, și anume 20 de biciclete au fost înmânate celor 10 școli din județul Satu Mare beneficiare, din campania #acces2edu #go2school.

Evenimentul a reunit peste 150 de participanți, reprezentanți ai instituțiilor partenere, structurilor școlare sătmărene, sponsori și voluntari. Programul, pe lângă prezentarea beneficiilor aduse comunității prin cele 7 proiecte, sociale și educaționale, derulate de Asociația Acces la Viitor, are ca scop recunoașterea meritelor tuturor celor implicați și care au contribuit la realizarea proiectelor fie în calitate de coordonator, voluntar, partener sau sponsor pentru că implicarea lor este un model de urmat ce poate transforma comunitatea într-un loc mai bun, pentru fiecare dintre noi.

Gala „Pas spre viitor” a ajuns anul acesta la cea de a doua ediție

„Unii dintre voi ați mai trecut pe la noi, am avut colaborări cu Școala altfel, cu Școala verde, unde ați venit cu grupurile de copii. Noi susținem asemenea evenimente, acțiuni educaționale, dar și acțiuni sportive, am avut colaborări și pe partea aceasta. Sperăm ca pe viitor să avem cât mai multe asemenea colaborări și acțiuni”, a precizat Daniel Stan, directorul Cinema One.

Întreaga gală a început cu vizionarea unui material audio-video în care atât organizatorii cât și persoanele implicate în acest proiect au povestit câte ceva din experiența lor pe parcursul acestei acțiuni.

Puterea lui All For Bike este în spatele acestor biciclete, potrivit lui Ovidiu Matioc, până în acest moment fiind contabilizați 70 de copii care au primit câte o bicicletă, incluzându-i și pe cei care de ieri au devenit proprietarii pe o perioadă determinată a unei biciclete. Este important de specificat faptul că bicicletele nu sunt proprietatea copilului, ci a școlii care gestionează apoi momentul în care predau bicicleta unui copil, timpul pentru care rămâne aceasta la copil.



Școlile beneficiare sunt:

Școala Gimnazială „Mircea Eliade” din Satu Mare

Liceul Tehnologic din Livada

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” din Moftinu Mic

Școala Gimnazială din Viile Satu Mare

Școala Gimnazială Nr.1 din Carei

Liceul de Arte „Aurel Popp” din Satu Mare

Liceul cu Program Sportiv din Satu Mare

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” din Turț

Liceul Tehnologic din Tășnad

Liceul Tehnologic „Iuliu Maniu” din Carei

Aceste biciclete se alătură celorlalte 25 de unități școlare care au deja în dotare fiecare câte două biciclete, date până acum în edițiile anterioare, astfel se poate spune că există cel puțin 70 de școlari mult mai motivați să meargă la școală.Însă pentru a putea oferi aceste Premii Speciale, toată comunitatea a pedalat pentru a aduna cei 20.000 de kilometri puși în joc, ce au fost transformați de sponsori în biciclete.

Peste 100 de persoane și peste 1.000 de școlari din județul Satu Mare au făcut echipă la #rotary4bike, #drcoica4bike, #zollner4bike, #polipol4bike,#galant4bike,#intermedierism4bike – să ducă la bun sfârșit această misiune.

Acestui moment plin de bucurie se alătură și celelalte proiecte derulate de Asociația Acces la Viitor: ,,Poveste de Crăciun”, ,,Zâmbete în Insula de Bucurie”, ,,Copilul de lângă mine”, ,,EcoSalvatorii” și ,,1st Job – Cariere Express pentru Liceenii Sătmăreni” ce și-au îndeplinit scopul propus și au adus beneficii, coerență și relevanță comunității noastre.

Gala „Pas spre viitor” s-a încheiat cu vizionarea filmului de acțiune „Bodyguardul, misiune în junglă”, al regizorului filmului „Teroare în Paris”.