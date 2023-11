Nevoia de cultură

- Advertisement -

Andrei Șerban, Gigi Căciuleanu. ”My Fair Lady” , ”La vie en rose”. Ce au toate acestea în comun? Simplu…Teatrul de Nord din Satu Mare și stagiunea 2023-2024.

Cred că mai bună reclamă, promovare pentru cele două trupe ale Teatrului de Nord și în special pentru Satu Mare nu se putea clădi. Să aduci doi titani ai teatrului românesc, mondial chiar…în Satu Mare. Să-i convingi să lase New York-ul sau Parisul pentru a se întâlni și pentru a lucra cu niște actori din Nord Vest-ul unei Românii sălbatice nu e puțin lucru…

”My Fair lady” e prezentat ca un spectacol de importanță istorică pentru trupa ”Harag Gyorgy” a Teatrului de Nord din Satu Mare.

Este în fapt o premieră atât pentru teatrul sătmărean, cât și pentru regizorul spectacolului, nimeni altul decât legendarul Andrei Șerban, fost director al Teatrului Național din București și profesor de artă teatrală timp de trei decenii la prestigioasa Universitate Columbia din New York.

De-a lungul carierei sale de peste cinci decenii, Andrei Șerban s-a remarcat prin viziunea sa originală asupra genurilor artei dramatice, dar acum a regizat pentru prima oară un musical, probabil cel mai cunoscut din lume, ”My Fair Lady”… ”Am venit fără să am nicio mare așteptare și ce-am văzut aici la Satu Mare e ceva foarte, foarte pozitiv. Am găsit o trupă maghiară extrem de deschisă, dornică de colaborare, de muncă, să facă ceva nou…Am avut un dialog care este ceva mai departe decât înțelegerea limbii, un dialog prin intuiție și intuiția e lucrul cel mai important în teatru. Satu Mare ca oraș e foarte interesant…Să vi de la New York la Satu Mare e ceva ce pe mine m-a relaxat foarte mult…” sunt vorbele lui Andrei Șerban pe care cu siguranță Teatrul de Nord e obligat să le păstreze pentru a-și îmbunătăți cartea de vizită…

Apoi a venit Gigi Căciuleanu cu ”La vie en rose”…O piesă de teatru -dans…a trupei ”Mihai Raicu”. O altă premieră pentru Satu Mare…Și un alt motiv de mândrie pentru Teatrul de Nord.

Gigi Căciuleanu la cei 77 de ani ai săi ne-a uimit și ne-a servit tuturor celor care au avut ocazia în cele două luni cât a lucrat la Satu Mare , o mare lecție de viață…De optimism și de bun simț…

A lăsat Parisul și după ce-a montat la Teatrul Național București a venit la Satu Mare cu creația proprie…”La vie en rose”. Una pe care o compară cu celebrele ”Nocturne” de la TVR de acum mai bine de 50 de ani… Cine e Gigi Căciuleanu?

Gigi Căciuleanu, creatorul spectacolului, are o impresionantă activitate, dansând sau creând dansuri pe marile scene ale lumii. Dintre realizările sale, amintim următoarele: coregrafiile sale intră în repertoriul Operelor din Paris, Lyon şi Avignon, al companiei dansatoarei Pina Bausch – Wuppertaler Tanztheater, al Operelor din Hamburg și Roma, al Teatrului La Fenice din Veneţia, Welsh National Opera din Cardiff, la SODRE din Montevideo, la Teatrul Municipal din Sao Paolo, în Israel la compania Bat-Dor. Organizează turnee cu spectacolele sale la Paris, New York, Berlin, Buenos Aires, Tokyo, Bruxelles. Este decorat în Franţa cu titlul de Cavaler în Ordinul de Arte şi Litere. În 1994, se stabilește la Paris, unde fondează Compania Gigi Căciuleanu. Dansează la Paris, dar și la Santiago, la Buenos Aires, Sao Paolo și Torino. În 2002, România îl decorează cu medalia Ordinul Steaua României în grad de Cavaler. În 2005 înființează, la București, Gigi Caciuleanu Romania Dance Company cu sprijinul și sub egida Fundației Art Production.

Am avut plăcerea de a l avea alături și în două emisiuni de la Nord Vest TV….Înainte, și după premierea piesei ”La vie en rose”. A vorbit cu atâta drag și dragoste de actorii cu care a lucrat, de oamenii din teatru , de Satu Mare pe care speră să-l descopere cu adevărat în viitoarea lui vizită…Iar văzându-l și ascultându-l pe Gigi Căciuleanu nu ai cum să nu-ți dorești și măcar din curiozitate să nu mergi să vezi despre ce e vorba în această piesă fără replici dar cu zece actori minunați transformați peste noapte de magia lui Gigi în dansatori profesioniști…

Nu sunt un critic de teatru și nici nu mi doresc să fac cronici teatrale…Dar atât pot să admit că dacă Teatrul de Nord s-a străduit și a reușit să-i aducă la Satu Mare pe Andrei Șerban și Gigi Căciuleanu , tot ce-ar trebui să facem noi ca sătmăreni e să le onorăm cu prezența eforturile… Pentru că așa cum am făcut o comparație fotbalistică în interviul cu Gigi Căciuleanu…E ca și cum l-ai aduce pe Pep Guardiola antrenor la o echipă din Satu Mare din Liga a 3-a și te-ai trezi că face din actorii de pe dreptunghiul verde niște actori de Liga Campionilor… Ei bine noi avem actorii noștri de Champions League la Teatrul de Nord, doar că uneori ne e lene să mergem să-i vedem și să-i aplaudăm…

Și mai e ceva…cultura n-a omorât încă pe nimeni.

Și pentru că tot e colțul de cultură , merită toate laudele și Filarmonica…Pentru concertul Rock-Simfonic…unde s-au cerut două bisuri și unde ar fi vândut bilete și ar fi umplut sala și la repetiția oficială! Iar de final..”.La vie en rose ” și ”Nothing else matters”… ”Chapeau”!

P.S. Pentru cei care s-ar putea să mă certe că-i trimit la piese în limba maghiară…ei bine totul e sub sau mai degrabă supratitrat și-n română…Așa că hai la Teatru..hai la Filarmonică! Merită!

Florin Mureșan